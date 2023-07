Encore une (grosse) tuile à l’AS Eupen: le meneur de jeu Kevin Möhwald blessé

C’est officiel et c’est une mauvaise nouvelle. Après la grave blessure de l’attaquant fraîchement transféré Bartosz Bialek, qui sera out pour 6 mois, Eupen annonce ce lundi 31 juillet que son nouveau meneur de jeu est out pour plusieurs semaines. Kevin Möhwald était sorti au repos du match contre Westerlo ce samedi (2-2).