À la découverte de Dian Sow, le nouvel ailier de Ster-Francorchamps: "La concurrence ne me fait pas peur"

Parmi celles-ci, on retrouve le jeune Dian Sow qui a rejoint l’écurie sterlaine après trois saisons en terres germanophones, à Weywertz (P2C). Une recrue pour laquelle le club du circuit a d’ailleurs dû persévérer. "C’est la troisième année consécutive qu’ils m’appellent" sourit le joueur, qui habite à Soumagne. "Les années précédentes j’étais lié à Weywertz par une convention et c’était compliqué mais la saison passée, on a décidé d’en rester là à la trêve suite à des divergences d’opinion. J’ai donc pu donner suite à l’offre de Ster et j’en suis très heureux." Cette fin anticipée a aussi aidé Dian Sow à déjà s’intégrer au sein de sa nouvelle formation. "Puisque Weywertz m’avait libéré, j’en ai profité pour déjà m’entraîner avec Ster en seconde partie de saison. Ça m’a permis de faire connaissance avec mes coéquipiers et de trouver plus rapidement mes marques."

Aligné sur le flanc droit de l’attaque de Ster-Francorchamps pendant une bonne heure, celui qui s’était, à l’époque, révélé en pointe à Rechain (c’était sous Gino Piol en P1) explique ce changement de position. "C’est Didier Degueldre qui m’a replacé là lors de son passage à Weywertz comme coach. J’ai dû m’y habituer mais, finalement, j’apprécie de jouer sur un côté. Ça me permet d’exploiter ma pointe de vitesse, qui est un de mes principaux atouts."

Bien décidé à gagner sa place, l’ailier semble plus motivé que jamais à l’aube de cette saison. "Je sais qu’il y a beaucoup de concurrence mais ça ne me fait pas peur" conclut Dian Sow du haut de ses 21 ans, certain que "sur papier, avec l’équipe qu’on a, on peut vraiment jouer le top en P1."

Avant ça, il y aura un match en Coupe de province ce jeudi face à Richelle B, puis un duel de haut vol, dimanche contre Waremme, en Coupe de Belgique.