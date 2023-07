"Très déçu par ce que j’ai entendu en tribune!": l'entraîneur d'Eupen Florian Kohfeldt solidaire de ses joueurs après le 2-2 face à Westerlo

Le T1 d’Eupen fait allusion aux invectives de certains déçus, suite aux deux erreurs du gardien eupenois Nurudeen. "Les erreurs, ça arrive. Mais je ne vais pas en parler publiquement. On en discutera en interne, dans le vestiaire" assure le mentor allemand, qui estime que la probable arrivée à Eupen du gardien de Chelsea Gabriel Slonina ne doit pas justifier un quelconque stress chez un joueur. "Des joueurs pros doivent savoir gérer ce genre de choses…"

Au rayon des satisfactions, Florian Kohfeldt évoquait la grande première du nouveau venu Victor Palsson. "Après deux jours avec nous, il était titulaire et a montré de bonnes choses, même s’il doit encore s’adapter à la façon de bouger du reste de l’équipe." Le meneur de jeu Kevin Möhwald a également livré un match positif. "Il est sorti à la mi-temps car il ressentait une douleur. A priori rien de grave, probablement un faux mouvement, on verra" concluait le coach tout en estimant que son équipe aurait pu revendiquer la victoire ce samedi face à Westerlo. "Et on aurait peut-être même pu marquer un but de plus…"