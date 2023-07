Heusy ira à... Raeren-Eynatten après avoir sorti Seraing Athlétique en Coupe de Belgique (photos)

C’est sans David Benaets, Emad Arika, Alexandre Lolos et les deux Nalbou (Mohammed et Nourdine) que les Heusytois accueillent Seraing Athlétique (pensionnaires de P2A) pour ce premier tour de Coupe de Belgique. Face à une équipe joueuse, mais pas assez disciplinée sur le plan tactique, les hommes du coach Jessy Dionisio ouvrent le score dès la 8e sur un penalty de Rayane Chauveheid (1-0). Les Sérésiens égalisent deux minutes plus tard par Ethan Beaupain (1-1). Les Rouge et Blanc de la Croix de Fays font 2-1 et 3-1 par le même homme: Raphaël Lejeune. Les Heusytois font le gros dos en seconde période pour aller planter le 4-1 par l’inévitable Raphaël Lejeune qui signe un triplé. "3-1 à la pause, j’étais vraiment content de mes garçons. Nous avons eu un peu de mal en seconde période. Nous ne sommes que quatorze depuis la reprise et cela nous a fait mal durant la deuxième période. Je n’ai pas pu faire tourner mon noyau dans les rencontres de préparations, et cela se sent physiquement. Je devrais retrouver une bonne partie des absents la semaine prochaine", salue le mentor heusytois Jessy Dionisio avant de savourer la qualification… "On va se déplacer à Raeren-Eynatten au prochain tour. C’est génial, car c’est un club ami. On joue un amical chaque début de saison, mais on ne l’avait pas fait pour celle-ci. Je pense qu’il y aura du monde et cela va être sympa pour tout le monde."