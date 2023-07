GP de Belgique de F1 2023: découvrez toutes nos photos à Francorchamps

Après l’édition 2021 et 2022, Max Verstappen a signé le triplé en s’imposant à Spa-Francorchamps ce 30 juillet 2023 à l’occasion du Grand Prix de Belgique. De quoi ravir la horde de supporter néerlandais venue le soutenir. Et, bonne nouvelle pour tout le public, c’est que malgré la pluie arrivée dès le 19e tour, les averses n’ont rien gâché à la grande fête qui avait lieu ce week-end dans notre région. Cette édition 2023 est une réussite, on ne peut que s’en réjouir !