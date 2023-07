Dimanche soir spectaculaire à Malmedy, avec 9 buts et une qualification des Dragons face au Croatia Wandre (photos)

Pour ce premier tour de Coupe de Belgique, c’est à Malmedy que ça se passait et le match a tenu toutes ses promesses. Adrien Crosset déflore la marque à la 13e sur penalty, avant que Martin Schwontzen inscrive un doublé afin de (déjà) mener 3-0 à la 34e. "Nous sommes menés de 3 buts et c’est une mascarade. Les buts sont tous les trois discutables, le trio arbitral n’a pas été à la hauteur de l’événement. Mais nous avons fait preuve de caractère face à une grosse écurie de P1" peste Laurent Bodet, le coach des Croates.

Malgré un désavantage de trois buts, les Liégeois reprennent espoir en inscrivant deux buts coup sur coup juste avant la pause et ainsi revenir à 3-2.

Au retour des vestiaires, un défenseur du Croatia Wandre s’emmêle les pinceaux dans son propre rectangle et Martin Schwontzen en profite pour planter sa troisième rose et faire 4-2. On pense alors que les visiteurs ne seront pas en mesure de combler leur retard mais après un penalty commit sur Damien Busarello et convertit par Alan Brncic peu après l’heure de jeu (4-3), l’espoir renaît.

À deux minutes du terme, c’est l’intenable Alan Brncic qui y va, lui aussi, de son triplé pour remettre les deux formations au coude à coude (4-4).

Et finalement c’est Mathieu Oury qui va libérer les Dragons dans les ultimes minutes en faisant 5-4 de la tête à la 92e, alors que les Liégeois terminent le match à 9. "On a proposé du jeu et j’ai vu un bon Malmedy par moments. On a encaissé trop de buts mais on va travailler pour gommer cela au mieux. Malgré la tension en fin de match, tout s’est finalement bien passé sur le terrain et mes joueurs sont restés très calmes. C’était une très belle opposition en face et c’est un excellent match d’entraînement" se réjouit Selahattin Deniz, le T1 de Malmedy.

Au tour suivant, Malmedy se rendra à Fize.

Arbitre: M. Fickers.

Cartes rouges: Gérard (84e, 2 c.j.), Krasniqi (90e, directe).

Buts: Crosset (1-0 sur pen., 13e), Schwontzen (2-0, 3-0, 30e, 34e), Goblet (3-1, 37e), Brncic (3-2, 41e), Schwontzen (4-2, 51e), Brncic (4-3 sur pen., 4-4, 64e, 88e), Oury (5-4, 90e+2).

MALMUNDARIA: Errens, Simon, Mathonet, Cassoth, Leroy, Le Bohec, Rauw, Krings, Denis, Schwontzen (69e Oury), Crosset (77e Kopp).

CROATIA WANDRE: Pierret, Moureau, Smits (69e Droeven), Goblet, Hanoset (77e Bodson), Katzenburg, Bury (76e Krasniqi), Ljubic (77e Valenti), Gérard, Brncic, Busarello.