Courte victoire à La Calamine B: Ster-Francorchamps aura droit à l’affiche tant souhaitée (photos)

"On a un peu trop voulu forcer les choses face à une équipe qui nous attendait assez bas sur le terrain" analysait le coach qui vivait son premier match officiel à la tête de sa nouvelle écurie. "J’aurais aimé qu’on soit plus patients dans cette situation." Un peu empressés à la construction avant la pause, ses joueurs ne parvenaient pas non plus à trouver les espaces dans le dos de Calaminois positionnés beaucoup plus haut sur le terrain en seconde période. Une tête à bout portant de Bultot aurait tout de même pu donner un avantage de deux buts aux visiteurs mais le jeune Delmal détournait superbement l’envoi. À quelques minutes du terme, Calisgan envoyait un missile des trente mètres sur la barre transversale sans, non plus, parvenir à faire évoluer le score. "Il ne faut pas oublier qu’on sort de deux grosses semaines avec une charge de travail très intensive" rappelait Pascal Collin dont l’équipe affrontera la D3 de Waremme au tour suivant, comme souhaité. "On voulait sortir d’ici sans blessé et s’offrir ce beau match. La mission est accomplie même si on sait qu’on devra faire mieux à l’avenir."

Du côté calaminois, on n’a pas démérité et une belle satisfaction est même à noter avec l’entrée en jeu du jeune Bradley Mobi qui dynamitait véritablement la dernière demi-heure. Intenable sur son côté gauche, il passait même tout proche de l’égalisation à dix minutes de la fin mais son envoi s’écrasait sur le poteau. "Je n’ai rien à reprocher à mes gars" pointait l’entraîneur frontalier Mike Hendrick. "On a fait douter une formation qui va jouer le top 3 en P1 et, avec un peu de réussite, on aurait pu les pousser aux tirs au but. De bon augure pour la suite."

Au prochain tour, Ster-Francorchamps recevra donc Waremme pour une bien belle affiche.

La Calamine B 0 – Ster-Francorchamps 1

Arbitre: M. Picard.

Cartes jaunes: Smits, Gerits ; Karatas, Boreio, Thelen.

But: Calisgan (0-1, 17e).

LA CALAMINE B: Cloth (46e Delmal), Blezer (70e Gilles), Lo Presti, Smits, Diané, Nkoumou, Beckers, Gerits, Duthoo (63e Errens), Frugaborsi (67e Mobi), Kever.

STER-FRANCORCHAMPS: Vronen, Gilis, Rentmeister (72e Hermant), Restiglian, Boreio, Delhez, Sow (60e Domken), Thelen, Karatas (46e Haydan), Calisgan, Bultot.