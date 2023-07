Aubel pris à la gorge par Geer: "On se rend compte qu’il y a encore beaucoup de travail" (+ photos)

Opposé à une grosse écurie de P1 pour son entrée en lice en coupe de Belgique, le test était intéressant pour Aubel. On ne peut cependant pas dire qu’il a été très concluant. Pris à la gorge dès l’entame de la partie par Geer, les hommes de Tony Niro étaient déjà menés de deux buts après un gros quart d’heure. "On était toujours aux vestiaires alors que notre adversaire a démarré pied au plancher" grimaçait le technicien qui perdait, en plus, son fils Anthony dès la 12e minute de jeu. "Il avait une gêne aux ischios. On n’a pas voulu prendre de risques." Et si le Verviétois Abder Akdim réduisait l’écart pour son premier match sous ses nouvelles couleurs, Geer reprenait deux buts d’avance quelques minutes plus tard. Un avantage que les Hesbignons conservaient sans trembler jusqu’à la fin du match. "On a rencontré une superbe équipe, très affutée" poursuivait Niro. "Cela confirme qu’ils vont clairement jouer le haut de tableau cette saison en P1. De notre côté, on se rend compte qu’il y a encore beaucoup de travail même si ce résultat n’est pas un drame non plus. Certains joueurs venaient seulement de rentrer de vacances et nous avions encore des absents. Il faut à présent faire abstraction de cette rencontre et se remettre au boulot pour faire mieux lors de la prochaine." Ce prochain rendez-vous officiel pour Aubel, ce sera un déplacement à l’Union Hutoise B (P2A) jeudi soir à 20h. En coupe de la province cette fois.