Yannick Degrosonay bénévole par passion de la F1 lors du GP de Francorchamps

"Au total, c’est une centaine de véhicules que nous gérons", nous confie ce Blegnytois. "Outre les shuttles pour les VIP, il y a aussi trente-cinq scooters et une trentaine de machines pour l’organisateur. Notre première mission est de les récupérer, avant de vérifier leur état, puis d’en assurer la gestion avec une quarantaine de chauffeurs. En plus, nous menons également des missions plus spéciales comme le transfert des pilotes de Formule Un sur différents endroits du circuit. Nous sommes tous bénévoles dans le but notamment de financer le projet de notre ASBL créée il y a une vingtaine d’années déjà pour aider des adultes handicapés."

Sa passion pour le sport automobile, s’est aujourd’hui doublée d’une autre pour l’événementiel qu’il assouvit au travers de ce job.

"S’il est important d’obtenir mon diplôme, je voudrais après mes études poursuivre dans l’événementiel en F1 où ma formation pourrait être un atout."

En attendant, ce week-end, il a suivi le Grand Prix de Belgique via la bande son des F1.

"C’est vrai que durant ces longues journées, je n’ai guère la possibilité de voir les voitures évoluer en piste, parfois quelques minutes lorsque je me déplace d’un endroit à un autre. Pour les bénévoles, du moins une partie d’entre eux, nous essayons de leur donner la possibilité de regarder le départ et les premiers tours de course, car à ce moment il y a moins de personnes qui se déplacent. Mais au final ce qui me plaît lors d’un événement comme celui-ci est de passer de bons moments avec un groupe d’amis." La Formule Un étant un plus.