Un dépanneur en stand-by en cas de véhicule en panne à Polleur pendant la F1: "Les gens sont heureux de me voir arriver si vite" (vidéo)

Théoriquement, son horaire de travail pendant ce GP de Belgique est de 7h-12h puis 16h-20h, soit les deux moments supposés compliqués en termes de circulation. "Mais ça peut changer. Vendredi, la police a demandé qu’on reste tout le temps vu le trafic." Et samedi, la plage du matin s’est prolongée jusqu’à 14h.

Qu’arrive-t-il quand une intervention est sollicitée ? "Je travaille tous les jours avec un motard de la police. Celui-ci m’escorte jusqu’au véhicule arrêté histoire d’aller plus vite." C’est arrivé deux fois le premier jour, vendredi. "Pour une dame de Sart qui allait à l’hôpital… mais a eu l’embrayage cassé. L’autre, c’était une voiture un peu ancienne de supporters néerlandais qui s’est arrêtée pour ne plus redémarrer. Nous les avons mis à Polleur et, visiblement, ils comptaient quand même se rendre au circuit. Je ne sais pas comment ils ont fait car ils n’avaient pas de véhicule de remplacement", sourit notre interlocuteur, qui a déjà officié au sein du circuit comme dépanneur en cas de crash.

Deux interventions, évidemment, ça n’occupe pas toutes les heures de labeur. "Le reste du temps, j’attends dans le camion… Je parle, je suis sur mon téléphone, je reçois des coups de fil pour Verviers Dépannage – où je bosse depuis mes 18 ans. C’est vrai, les journées sont un peu longues (sourire) … mais c’est pour une bonne cause. Jusqu’ici, les gens étaient toujours heureux de me voir arriver si vite. Et il vaut mieux que je n’aie pas trop de travail, ça veut dire que tout se passe bien", conclut Matthieu Loslever.