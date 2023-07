Ster-Francorchamps veut sortir La Calamine B de la Coupe de Belgique pour "jouer Waremme à la maison"

Pour son entrée en lice en coupe de Belgique, Ster-Francorchamps a hérité d’un déplacement à La Calamine pour affronter l’équipe B du club germanophone ce samedi soir. Un tirage qui semble sur papier plutôt abordable pour le premier match officiel du nouveau coach sterlain Pascal Collin. Ce dernier prévient toutefois: il n’alignera pas une équipe type et continuera à faire tourner son noyau pour cette confrontation. "Je n’ai pas encore de 11 en tête ni même de 15" glisse le technicien. "Je donne pour le moment priorité aux joueurs qui semblent à 100% de leurs capacités et je continuerai à agir de la sorte jusqu’à la reprise du championnat. Après, je reste un compétiteur dans l’âme et j’ai évidemment la volonté de gagner ce match. J’ai d’autant plus envie de passer qu’au prochain tour, on recevrait Waremme à la maison."