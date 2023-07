D’abord, que le gardien Nurudeen a beau avoir été confirmé comme n°1, il reste imprévisible: capable de louper des sorties a priori évidentes, puis, derrière, de signer un superbe arrêt comme à la 28e sur la tête de Daci. Capable aussi de provoquer un incompréhensible penalty sur un joueur qui s’éloigne du but, à savoir Fixelles (68e). Et de relancer Westerlo dans le match (2-1, 69e). Puis, derrière, d’offrir le 2-2 à Stassin en relâchant le ballon sans raison valable en fin de partie. Samedi cauchemardesque pour celui qui retrouvait une place de titulaire dans les cages de l’Alliance. Pour rappel, le Ghanéen devrait rapidement céder sa place à l’ Américain (bientôt) prêté par Chelsea : Gabriel Slonina.

Autre enseignement ce samedi: l’Allemand Kevin Mohwald confirme que ce sera bien lui, le nouveau maître à jouer d’Eupen, même s’il n’a disputé qu’une mi-temps (remplacé par Déom à la pause). Après 20 minutes de jeu, il a parfaitement servi Magnée, dont le tir était repoussé par Bolat mais repris victorieusement par Van Genechten, qui suivait parfaitement (1-0). Paradoxalement et malgré son but, on se demande ce que le longiligne (et droitier) Van Genechten faisait sur le flanc gauche. N’Dri parti, les attaquants aussi (et remplacés par le duo Nuhu-Charles-Cook), il faut bien s’adapter.

Lors du 2e acte, un tir de Nuhu sur le poteau revenait à… Van Genechten, encore lui. Le n°2 d’Eupen signait le 2e but du jour, de quoi offrir à Eupen sa… 2e victoire de l’année 2023 en match officiel ? Non, car, comme expliqué, Nurudeen allait tout gâcher en provoquant un penalty (2-1) puis en relâchant ce fameux ballon dans les pieds de Stassin (2-2).

Pourtant, derrière, la défense (à trois: Paeshuyse, Palsson, Davidson) semblait tenir le coup… avant donc d’être lâchée par son portier. Et s’il faut retenir du positif, on écrira que le transfert islandais Victor Palsson montre déjà qu’il aime communiquer et s’imposer. Reste à gommer les petites erreurs.

En somme, cet Eupen-là reste plus que jamais en construction, mais il a clairement perdu deux points ce samedi.

Le malheureux Nurudeen a quant à lui perdu ses moyens et une bonne dose de crédit… C’est dommage, mais ça coûte cher à une équipe qui aurait pu revendiquer la victoire.

Eupen 2 – Westerlo 2

Assistance: 2864

Arbitre: M. Van Damme

Cartes jaunes: Nurudeen ; Bos.

Buts: Van Genechten (1-0, 20e ; 2-0, 55e), Madsen sur pen. (2-1, 69e), Stassin (2-2, 90e).

EUPEN: Nurudeen, Paeshuyse, Palsson, Davidson, Magnée, Lambert, Baiye, Mohwald (46e Déom), Van Genechten, Nuhu, Charles-Cook (82e A. Keita).

WESTERLO: Bolat, Jordanov, Neustädter, Tagir, Bos, Van den Keybus, Fixelles, Madsen, Gümüskaya (66e Frigan), Matsuo (83e Stassin), Daci (66e Vaesen).