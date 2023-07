Le noyau de Heusy fort maigre pour jouer Seraing Athlétique en Coupe de Belgique

"Ce match arrive tôt… et nous ne sommes pas prêts." L’entraîneur de Heusy Jessy Dionisio ne se cache pas alors que son équipe affronte Seraing Athlétique dimanche pour son entrée en lice en Coupe de Belgique. Non, la situation n’est pas idéale. "Je n’ai que douze à quatorze joueurs depuis la reprise. Il y en a encore cinq ou six en vacances, deux blessés. J’en ai quatorze de disponible plus un qui a repris jeudi. Il fera le quinzième. L’adversaire, lui, peut déjà compter sur dix-neuf à vingt joueurs."