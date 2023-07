Futur et concurrence avec les autres Grands Prix de F1, public, pluie...: Melchior Wathelet répond à nos questions

Comment s’annonce ce week-end pour vous, le régional de l’étape ?

Depuis l’an dernier, Spa Grand Prix est passé dans une autre dimension. En plus d’être un Grand Prix historique disputé sur le plus beau circuit du monde, nous proposons plus d’animations encore au spectateur, placé au centre de l’événement. Pour preuve, nous connaissons une affluence record cette année. En ce qui concerne le circuit, nous vivons une chouette relation entre les deux entités avec une optimalisation de l’image du circuit. Pour tous les deux, c’est "le" week-end de l’année, le plus beau pour la région.

Avec un Grand Prix de Belgique assuré pour l’année prochaine, qu’en est-il pour les suivantes ?

Nous avons en effet signé le contrat pour 2024, mais nous savons aussi qu’il y aura une histoire après. Tout le monde en est convaincu. Il y a un avenir pour la F1 à Francorchamps. J’ai lu beaucoup de choses sur l’alternance possible avec les Pays-Bas, sur un Grand Prix ou non en 2025, sur l’évolution des prix qui donne le tournis. Nous nous nourrissons de tout cela avec le soutien de la Région wallonne, du Fédéral. Tous ensemble, nous continuerons à nous battre.

Il est toutefois de plus en plus probable qu’il n’y aura plus que huit Grand Prix européens, quels sont les arguments de Francorchamps ?

C’est vrai que nous n’avons aucune certitude comme la Hongrie, par exemple, qui a un contrat jusqu’en 2031, mais qui ne fait pas partie des rendez-vous historiques. En ce qui nous concerne, nous avons été très bien notés par la FIA (Fédération Internationale Automobile) en étant certifié trois étoiles, le top du top. Tout qui s’est déjà promené dans les paddocks aujourd’hui a remarqué que nous étions plus qu’aux standards internationaux. Tant mieux, mais cela nous oblige aussi à évoluer encore pour faire partie des huit Grand Prix européens. Nous devons continuer à être excellent.

Parmi les points à améliorer, il y a le revêtement de la piste qui, en cas de pluie, peut poser problème à certains endroits.

Nous sommes dans une région où il peut pleuvoir, même beaucoup. Cela me rappelle un très mauvais souvenir avec le Grand Prix de Belgique il y a deux ans, l’année des terribles inondations. Le revêtement posé l’an dernier, notamment au Raidillon, a été étudié spécialement pour Francorchamps et donne entière satisfaction. Le circuit va poursuivre ses investissements dans ce sens. Nous continuerons à nous surpasser sur tous les plans, comme nous l’avons également fait avec la réalisation des deux nouvelles tribunes qui connaissent un succès sans nom. L’accueil du public est aussi une autre de nos priorités.

Force est aussi de reconnaître que le sport automobile et la Formule Un plus particulièrement ne font pas toujours l’unanimité, notamment au niveau environnemental. Que répondez-vous ?

Le circuit, tout comme Spa Grand Prix, travaille beaucoup sur ce sujet. Nous ne cessons d’évoluer pour diminuer l’impact sur l’environnement. Il ne faut pas non plus se voiler la face, nous attirons beaucoup de monde durant plusieurs jours lors du Grand Prix de Belgique. Le déplacement de ces spectateurs a un impact important. Mais c’est aussi le cas, par exemple, du Tour de France cycliste qui dure trois semaines. Demain, si la F1 pouvait rouler sans carburant, cela ne changerait rien ou presque sur le plan environnemental. Cela ne nous empêche pas d’être extrêmement exigeants dans ce domaine et nous travaillons beaucoup pour faire évoluer favorablement les choses. Sans oublier que la F1 et tout le sport automobile en général constituent un laboratoire technologique important, notamment pour réduire la consommation des voitures de monsieur tout le monde.

En tant que passionné de sport automobile, quel est votre regard sur le Grand Prix ce dimanche ?

Je ne ferais pas de pronostic évidemment. Pour le suspense, ce serait bien qu’une autre équipe que Red Bull gagne. Pour avoir été à Silverstone il y a trois semaines, j’ai été séduit par Lando Norris. Personnellement, j’adore Charles Leclercq, mais Verstappen dispose de la meilleure voiture et il est au-dessus de tout le monde. Il marche sur l’eau (NDLR: sourire). Une victoire de Max serait fabuleuse pour tous les Hollandais présents ce week-end. Quoiqu’il arrive ce dimanche, il est en train d’écrire l’histoire du sport automobile.