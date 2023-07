F1, télé-réalité: match particulier pour Malmedy contre le Croatia Wandre, en coupe

Champion en titre de P3C et pensionnaire de P2B cette saison, cet adversaire devrait donner du fil à retordre aux Malmédiens malgré la division qui sépare les deux formations. "On sait que c’est un club particulier avec un président (la star de télé-réalité Nikola Lozina) très ambitieux. Même s’ils viennent de monter de P3, ils comptent dans leurs rangs pas mal de joueurs ayant connu la nationale et vont sans doute à nouveau jouer le haut. Ce ne sera donc vraiment pas simple mais c’est tant mieux car l’objectif principal reste de préparer la reprise du championnat et c’est en se mettant en difficulté qu’on va progresser", estime le technicien qui peut à nouveau compter sur son capitaine Luca Le Bohec, victime d’une grave blessure en mars dernier.

Au prochain tour, le qualifié se déplacera chez le vainqueur du match Fize – Amblève.

Malmundaria – Croatia Wandre (Dimanche, 18h)

Arbitre: M. Fickers.

MALMUNDARIA: Errens, Andrien, Cassoth, Rauw, Leroy, Mathonet, Simon, Denis, Schwontzen, Crosset, Nijhof, R. Krings, Oury, Kopp, Le Bohec, Bucak

Absents à Malmedy: Samray, Dethier, Custinne et Dupont sont toujours en vacances. Schoonbroodt est retenu par le travail.