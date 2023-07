À Spa-Francorchamps en primeur, Océane, David et Ludovic ont eu des étoiles dans les yeux

Parmi tous ces jeunes, nous en avons rencontré trois, venus tout exprès de la Verdissée à Herve, une maison qui accueille des enfants en difficulté.

Pour Océane (8 ans), David (13 ans) et Ludovic (15 ans), accompagnés de leur responsable, c’était une grande première. Tout juste avaient-ils déjà vu à la télévision des F1, mais jamais encore en vrai. Qui plus est sur le plus beau circuit du monde.

"C’est impressionnant, tellement c’est grand ici", nous confiait Océane des étoiles plein les yeux en arrivant au pied du Raidillon, avant de découvrir sa première F1. "J’avais déjà vu une fois des voitures de rallye, mais celle-ci n’est pas du tout la même. Maintenant, j’espère voir aussi le champion du monde."

Ludovic, de son côté, avait plutôt une préférence pour Lewis Hamilton, tout en était impressionné par le Raidillon. "Je ne pensais pas que cela montait aussi fort. C’est presque inimaginable que les pilotes puissent aller si vite à cet endroit. C’est certain, je vais regarder les essais samedi et la course dimanche à la télévision."

Quant à David, le moins intéressé au départ, il n’avait pas assez de ses yeux. "J’ai envie de tout découvrir, même si je ne suis pas beaucoup le sport. Cela me plaît vraiment", nous glissa-t-il timidement.

À n’en pas douter, même si la pluie s’était invitée ce jeudi après-midi dans la cuvette de l’Eau Rouge, c’est du soleil plein le cœur qu’Océane, David et Ludovic ont profité de ce moment offert par Spa Grand Prix. "Merci à eux qui nous ont contactés spontanément pour permettre à nos jeunes de vivre ce beau moment qu’ils ne sont pas près d’oublier", souligna l’éducateur de la Verdissée.