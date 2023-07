7 choses à savoir avant le 1er match de championnat de l’AS Eupen, ce samedi face à Westerlo

1. La préparation

"On a hâte de commencer" assure le nouvel entraîneur d’Eupen, Florian Kohfeldt. L’Allemand assure que son équipe a "progressé au fur et à mesure de la préparation" et ce "dans l’idée du football que l’on veut proposer, mais aussi dans les résultats, même s’il ne faut pas surestimer l’importance des matches d’avant-saison." Eupen a signé trois défaites (0-1 contre Liège, 3-2 à Aix-la-Chapelle (Aachen), 0-1 contre le FC Liège et 2-1 contre le Viktoria Cologne) puis des victoires face au Sporting de Charleroi (4-0), mais aussi à Reims (2-3) et, plus surprenant encore, contre l’Olympique de Marseille (0-1).

2. Le capitaine

Stef Peeters parti, Eupen se devait de choisir son nouveau capitaine. Et c’est le médian Boris Lambert qui a été choisi. Une façon de retenir le joueur qui suscite de nombreuses convoitises à l’étranger et chez nous (Standard, Union …) ? "Peut-être" répond l’intéressé avec une touche d’humour. "Mais je suis fier d’endosser ce rôle. Et je me sens bien à Eupen. Mon futur ? On verra…"

À noter que Lambert fait évidemment partie du groupe restreint qui compose le "conseil des joueurs", aux côtés de Gary Magnée, Brandon Baiye, du nouveau venu Kevin Möhwald, et de la dernière recrue Victor Palsson (voir par ailleurs).

3. Le gardien n°1

On l’a vite senti: le nouvel entraîneur eupenois Florian Kohfeldt ne semble pas franchement séduit par le gardien Lennart Moser, pourtant n°1 la saison dernière. "Ils ont tous les deux signé une bonne préparation, mais c’est Abdul Manaf Nurudeen qui sera titulaire face à Westerlo. Et puis, derrière, on verra… Mais d’une manière générale je ne suis pas du genre à changer trop souvent." Derrière, les n°3 et 4 Tom Roufosse et Garissone Innocent devront s’armer de patience. Quant à Moser, un départ avant la fin du mercato estival est très probable.

Un talent de Chelsea ?

À noter que ce vendredi en début de soirée, on apprendait que le prometteur gardien américain de Chelsea Gabriel Slonina serait sur le point de signer un prêt d’un an à Eupen... Où il débarquerait alors comme n°1.

4. Quelle attaque ?

Prevljak en fin de contrat (et parti au Hertha Berlin), l’Espagnol Davo prêté au Deportivo La Corogne, N’Dri vendu à OHL : Eupen comptait beaucoup sur sa recrue offensive Bartosz Bialek. Mais le Polonais s’est gravement blessé au genou lors de l’amical face à Reims et sera out pour plusieurs mois. "Au niveau de la quantité, nous sommes trop courts devant. Mais au niveau de la qualité, Isaac Nuhu monte en puissance et retrouve ses qualités. Et je fais également confiance à Charles-Cook." Nuhu et Charles-Cook : voilà le duo qui animera l’attaque de l’AS… en attendant l’arrivée de l’un ou l’autre renforts.

5. De l’expérience supplémentaire

Et puisqu’on parle de mercato, soulignons qu’Eupen reste actif sur le marché. Ce vendredi, veille du début du championnat, le club a officialisé l’arrivée de Victor Palsson, Islandais passé par Schalke 04 et actif jusqu’ici à Washigton, au DC United de la MLS états-unienne.

"On le voulait vraiment !" insiste le T1 Kohfeldt. "Il va amener son expérience à l’équipe. On peut miser sur ses qualités techniques, mais aussi sur l’aspect humain. Il aura vite un rôle important." Pour preuve: si Eupen parvient à régler les derniers points administratifs liés au transfert du polyvalent défensif de 32 ans (qui dispose désormais d’un contrat jusqu’en juin 2026 au Kehrweg), on pourrait déjà le voir à l’œuvre face à Westerlo. Le matricule 4276 espère désormais recruter des offensifs, et, probablement, un gardien de but, comme mentionné ci-avant.

6. Quelques blessés

Par contre, face à Westerlo, il y a plusieurs Eupenois que l’on ne devrait pas voir à l’œuvre pour cause de blessures. outre le convalescent Bialek, Filin et Bitumazala sont blessés, tout comme Alloh. Christie-Davies, pourtant incertain, est finalement convoqué. Les solutions ne seront guère nombreuses du côté de l’Alliance en cette entame de championnat.

7. Westerlo favori

Sur papier, Eupen lance sa saison 2023-2024 face à un rival qui lui est supérieur. Westerlo a montré de belles choses la saison dernière et les Germanophones savent qu’il faudra rapidement prendre des points, histoire de s’éloigner de cette zone rouge que beaucoup d’observateurs associent à Eupen.

"L’avantage d’être nouveau dans ce championnat, c’est que j’ai un regard qui ne tient pas compte de la réputation des clubs, ni de leurs derniers classements. Mais de ce que j’ai pu voir de Westerlo, c’est une équipe qui propose un football attrayant et offensif, avec un fort pressing. Évidemment, jouer ainsi suppose aussi de laisser des espaces à l’adversaire…" À Eupen d’en profiter, même si un partage serait, déjà, un bon début. "On joue une équipe qui met beaucoup d’intensité sur le terrain et qui a transféré des renforts qui rendent l’équipe encore plus redoutable. Il faudra répondre à ce jeu de la meilleure manière possible !" ponctue le nouveau mentor eupenois Florian Kohfeldt à la veille de la première étape de sa mission: le maintien.

Eupen – Westerlo (Ce samedi, 16h)

Arbitre: M. Van Damme

EUPEN: Nurudeen, Davidson, Van Genechten, Paeshuyse, Magnée, Lambert, Palsson, Baiye, Möhwald, Charles-Cook, Nuhu.

Moser, Roufosse, Déom, A. Keita, Kral, Christie-Davies, Zaatout, Youndje.

Absents: Alloh, Bitumazala, Filin, Bialek (blessés), Gorenc (pas repris).