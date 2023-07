Cette étrange situation a pris fin ce 27 juillet 2023, avec la prolongation du gardien de but. "Le nouveau contrat court jusqu’au 30 juin 2024" indique l’AS Eupen dans son communiqué. Et d’ajouter:

"Tom Roufosse est né le 28 mars 2001 à Liège et a déjà joué pour le KAS Eupen dans les catégories de jeunes U18 et U21. Au début de la saison 2021, il a rejoint le noyau professionnel et fait depuis partie intégrante de l’équipe de gardiens de l’équipe première de l’AS Eupen en tant que solide gardien de but et joueur d’équipe fiable. Au total, il a fait partie à 11 reprises de la liste des 18 joueurs des Pandas.

L’AS Eupen se réjouit de la poursuite de la collaboration avec Tom Roufosse et lui souhaite beaucoup de succès pour la nouvelle saison."