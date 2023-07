Sibiry Keita quitte Eupen et rejoint la Bulgarie

Il n’aura jamais vraiment su faire sa place à Eupen et, outre ses quelques apparitions et les bonnes choses affichées sur la pelouse, on se souviendra surtout de ses coupes de cheveux originales. Mais après quatre ans à Eupen, l’aventure s’arrête ici pour le milieu de terrain malien Sibiry Keita. Le joueur, au profil polyvalent, quitte l’AS Eupen pour rejoindre le Slavia Sofia, club de première division bulgare. "Les deux clubs et le joueur de 22 ans se sont mis d’accord sur ce transfert" indique le matricule eupenois. "Sibiry Keita est arrivé à la KAS Eupen en janvier 2019 en provenance de l’Aspire Academy Sénégal et a d’abord joué avec les U21. En été 2019, il a fait le pas vers le noyau professionnel et a été aligné lors de 16 rencontres de l’AS Eupen en Jupiler Pro League. La KAS Eupen remercie Sibiry Keita pour son engagement sous le maillot du club et lui souhaite beaucoup de succès pour la prochaine étape de sa carrière."