Le BC Verviers s’établit à Gérardchamps: "Pour grandir et retrouver la TDM2"

"C’était une question de survie pour le club", précise d’emblée Jean-Raphaël Marot, vice président du BC Verviers. Le BC Verviers quitte donc ses installations historiques de l’institut Saint-Michel au centre-ville pour établir ses quartiers dans la bulle de Gérardchamps dès le début de la compétition 2023-2024.

Le matricule 169 espère y trouver les infrastructures nécessaires à son bon fonctionnement mais aussi à son développement futur.

"C’est avec une certaine émotion et avec une grosse pensée pour tous nos prédécesseurs des clubs fusionnés de SFX et de St-Michel que nous tournons une page. Malheureusement, Il n’était plus possible d’imaginer grandir dans la salle de St-Michel dont on ne pourra jamais repousser les murs…"

Si la ville de Verviers se porte garante pour certains investissements comme la réalisation d’un nouveau sol dans un an ou l’adaptation des vestiaires, le club de basket va aussi améliorer l’outil sur fonds propres.

"Nous tenions à conserver l’ambiance chaleureuse qui régnait à St-Michel", poursuit Jean-Raphaël Marot qui en profitait pour remercier l’école qui a longtemps accueilli le club en son sein. "Raison pour laquelle nous allons investir dans un nouveau bar en bord de terrain ainsi que dans un local qui pourra servir de rangement mais aussi de lieu de réception. Le bar actuel, à l’étage, ne sera utilisé que pour des événements plus ponctuels. Nous allons aussi acquérir six panneaux de basket et un marquoir au top de ce qui se fait actuellement pour offrir les meilleures conditions de travail à nos membres."

Le projet de nouveau bar du BC Verviers. ©BCV

Retrouver la TDM2 dans les 5 ans

Autant d’éléments qui permettront aussi au BC Verviers d’envisager organiser des événements d’envergure comme des finales de Coupes pour lesquelles le club va très vite poser sa candidature.

"Un club ne peut se développer sans des infrastructures à la hauteur de ses ambitions… les nôtres sont de retrouver la TDM2 (NDLR: le niveau national) dans les cinq ans.", conclut le comitard du BC Verviers. "Tout en poursuivant et en développant la formation de nos jeunes. Travailler sur plusieurs terrains permettra d’agrandir notre base de joueurs, ce n’était plus possible dans nos anciennes installations. Nous voulons aussi travailler avec notre voisin ensivalois t pourquoi pas unir nos forces pour que Verviers ait le grand club de basket qu’il mérite."

Une inauguration officielle avec festivités diverses est prévue lors du derby face au voisin du RBC Pepinster, ce sera le samedi 7 octobre à 20h30.

Malik Ben Achour: « Le projet initial sur le site des Couvalles était hors de prix! »

Malik Ben Achour, le président de Synergis - la Régie Communale Autonome qui gère l’exploitation des infrastructures sportives communales de la Ville de Verviers -, a répondu favorablement à la demande du BC Verviers qui était, depuis de nombreuses années, à la recherche d’une nouvelle implantation pour assurer son avenir...

«Les planètes se sont alignées, entre les besoins du club de basket et un devis impayable pour la ville concernant le projet des Couvalles », explique le responsable politique verviétois. Rappelons que le projet initial de création d’un nouveau centre sportif sur le site des Couvalles prévoyait deux plateaux d’entraînement.

« On a très vite compris que ce ne serait pas possible lorsque l’estimation reçue tournait autour des 11 millions d’euros. Il fallait au minimum phaser notre projet. Nous réaliserons d’abord un seul plateau sur ce site et nous pouvons ainsi dégager du budget pour donner une nouvelle vie à la bulle de Gérardchamps que nous avions d’abord imaginé voir disparaître. »

Côté chiffres, la ville table sur plus ou moins 150000 euros (dont la moitié en subsides) pour un nouveau revêtement (estimé à 100000 euros), changer les châssis et améliorer les vestiaires notamment en les rendant accessibles aux personnes à mobilité réduite.

Première phase aux Couvalles : 5 millions d’euros

« Côté timing, le plus urgent est de déposer le dossier pour l’obtention des subsides en ce qui concerne la mise à niveau du hall de Gérardchamps, cela va être fait dans les jours qui viennent », assure Malik Ben Achour.

« Même si le changement de revêtement ne se fera que durant la prochaine entre-saison. Ensuite, nous retravaillerons sur le projet des Couvalles - qui devrait tourner autour des 5 millions d’euros cette fois - en nous limitant à une seule salle dans un premier temps. J’espère pouvoir ficeler cette nouvelle mouture du projet avant la fin de cette législature. »

Et de se réjouir des dernières réalisations en termes d’infrastructures… « Le sport est sans doute un des secteurs dans lequel on investit le plus à Verviers et c’est très bien ainsi. D’autres belles réalisations sont sur le point d’aboutir comme au Panorama, à la piscine ou au hockey. »