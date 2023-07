En bref: Julien Meunier passe la frontière, Marvin Van Acker signe en P2, du neuf en tribune à l’AS Eupen

Un nouveau défi pour le citoyen verviétois Marvin Van Acker.

Actif cette saison à Emmels, l’ailier gauche que l’on a connu à Verviers, Rechain, Sart (Luxembourg), ou encore Jalhay va découvrir un nouveau club.

Il a signé à l’Étoile Dalhem, en P2.

Pour rappel, son frère Dorian jouera, lui, à Heusy.

Julien Meunier reste en nationale

Ex-milieu de terrain du FC Liège, Sprimont, Tilleur et plus récemment Dison (l’ancien nom du Stade Verviétois), Julien Meunier c’était désaffilié du matricule disonais en mai dernier.

En quête d’une nouvelle écurie, il était en test de l’autre côté de la frontière linguistique, à Zepperen-Brustem, récent champion de P1 dans le Limbourg.

La formation néerlandophone jouera en D3 VV cette saison et le fera avec Julien Meunier, puisque les deux parties ont trouvé un accord ce week-end.

Du neuf à l’AS Eupen

Les Pandas de l’AS Eupen reprennent le championnat de Pro League dès ce samedi au Kehrweg, face à Westerlo. Et, nouveauté: le club abandonne les gobelets jetables et va désormais utiliser et proposer, moyennant caution (1€) des gobelets réutilisables. Un joli geste pour la planète.