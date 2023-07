Aubel-Thimister-Stavelot 2023 : voici toutes les nouveautés

Arrivée moins dangereuse à Aubel

Au niveau du parcours, leprincipal aménagement effectué sur la première étape (vendredi) est l’approche de la ligne d’arrivée. Terminé, le toboggan ultra rapide de Hagelstein: au dernier tour de circuit, les coureurs monteront par la N649 en évitant St-Jean-Sart avant de monter légèrement via la rue Vieux Tilleul, pour ensuite piquer à droite au centre. "Ils arriveront à environ 40 km/h et non plus à 70 ou 80 km/h comme avant", précise Mathieu Pirard, directeur de course. C’est une bonne nouvelle, tant les chutes étaient nombreuses au passage de Hagelstein les années précédentes.

Le samedi, la course empruntera l’inédite côte de Limbourg Haut.

Pour conclure en terres stavelotaines, l’itinéraire aura de fortes similitudes avec la Flèche ardennaise (1.2 UCI). "Nous enlevons surtout la première boucle, c’est-à-dire que nous irons de suite vers Trois-Ponts et non Bellevaux, Lodomez", ajoute Mathieu Pirard.

Le dénivelé total sera de 5 200 mètres, pour 4 800 l’année passée.

Bonifications

À l’image du Tour de France, Aubel-Thimister-Stavelot va maintenant proposer des bonifications aux arrivées (10, 6 et 4 secondes) ainsi qu’aux sprints intermédiaires (3, 2 et 1 secondes), placés sur la ligne. "Nous avons voulu favoriser une course de mouvement", justifie Renaud Collette, président de la Société Flèche Ardennaise.

Plateau "compliqué"

Vu cette fois l’organisation simultanée des championnats du monde, "composer le plateau a été beaucoup plus compliquée que d’habitude", souligne Renaud Collette. "Nous avons pris le risque de rester en même temps pour conserver notre créneau dans le calendrier UCI qui est bien chargé."

Il n’y aura qu’une seule équipe wallonne, le club de Chevigny. Dans laquelle se trouvera le citoyen de Kettenis William Graff, seul régional au départ.