Albert Piret, ex-médian du RCS Verviers, est décédé

Actif au RCSV à la fin des années 60, le rugueux médian défensif Albert Piret s’illustrait notamment balle au pied grâce à sa puissante frappe. Ce natif de Grand-Rechain a toujours soutenu le football verviétois, où il était par exemple responsable des terrains au début des années 2000.

Le RCS Verviers en 1960. Albert Piret est le 4e debout en partant de la gauche. ©archives rcsv

"Malgré toutes les péripéties, j’ai toujours suivi Verviers. J’espère vraiment que nous sommes à l’aube d’un nouveau départ mais les temps sont difficiles" confiait-il dans nos colonnes en septembre 2016. "À l’image d’une société devenue bien égoïste, l’ingratitude est trop souvent de mise dans le monde du football. Les dirigeants doivent vraiment avoir la foi pour composer avec de tels paramètres. Le nouveau projet semble être sur de bons rails mais il ne faut pas aller trop vite. Conservons cette belle ambiance et tentons d’attirer un public de plus en plus nombreux pour soutenir une louable initiative" ajoutait-il encore.

À sa famille et à ses proches, la rédaction de l’Avenir Verviers présente ses sincères condoléances.

Albert Piret repose au funérarium Lousberg à Dison. Visites ces jeudi et vendredi (17h-19h). Les funérailles sont prévues ce samedi 29 juillet dès 10 heures en l’église St-Fiacre de Dison.