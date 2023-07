Du côté de Thimister, où nous étions pour un petit reportage, il y a eu 290 inscrits, soit "environ le double par rapport au tournoi de juin", se réjouit Daniel Dutoit, lequel a désormais terminé sa formation de juge-arbitre. À noter, en M3 35, le nouveau succès en finale de Frédéric Thelen.

Plus au sud, à Waimes, carton plein pour les dames locales puisque Malory Thomas (D5), Yaelle Detrembleur (D4) et Nora Bodson (D3) ont remporté les trois catégories. Signalons aussi les doublés de Fabrice Spee (St-Vith) en M3 et M2 35 ainsi que d’Erdal Kaynak (Malmedy) en M6 35 et M5 45.

Enfin, les affilié(s)s à des clubs germanophones étaient à la fête à La Calamine: Tom Snakkers (Kelmis) en M2, Christian Marbaise (Raeren) en M3, Joé Adler (Kelmis) en M4, Jakob Radermacher (Raeren) en M5, Adrien Vanasschen (Kelmis) en M6, Lynn Cloth (Kelmis) en D4, Lara Demonthy (Kelmis) en D5, Dimitri Snakkers (Kelmis) en M4 35, Oliver Venghaus (Kelmis) en M6 35, Ilona Emonds (Raeren) en D3 25… Pas mal.