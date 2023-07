"Je suis fier de mon parcours" témoigne le Verviétois Maxime Degive

Maxime Degive est de retour de son premier championnat d’Europe cadet disputé à Gliwice en Pologne. D’abord engagé avec l’équipe belge et ses coéquipiers Charles Janssens et Vitja Lutsenko, son bilan renseigne deux victoires et trois défaites individuelles. C’est insuffisant pour l’équipe qui n’a pas pu réaliser son objectif de maintien dans le top 16. "L’équipe U15 échoue de justesse à la 18e place" commente Damien Delobbe, chef de la délégation belge. "L’équipe a été homogène. Maxime a fait quelques bons matchs, notamment contre le premier Slovène." Ensuite, le joueur de 14 ans a dû en découdre en simple. "Je suis fier de mon parcours" raconte le Verviétois. "En effet, j’ai atteint l’objectif que je m’étais fixé à savoir sortir des poules." Et il l’a fait de manière brillante en restant invaincu. Pourtant, il a dû batailler pour gratter deux victoires à la belle. "Le match contre le Portugais Ye a été le plus intense" précise le jeune talent. "Mené deux sets à zéro, je recolle au score après deux beaux sets. Mais au début de la belle, je suis un peu stressé et je commets quelques fautes. Je suis mené 3-6 et le coach prend logiquement le temps mort. Mais ça continue à me filer entre les doigts et le marquoir monte à 3-9. Je me dis que c’est tout ou rien et j’aligne les points pour l’emporter 11 à 9 ! En sortant de la table, j’ai ressenti un sentiment positif très fort." Ce match est assurément le coup d’éclat de son parcours.