GP de Belgique de F1: sans Brad Pitt, mais complet!

On a le sourire du côté de Spa Grand Prix qui organise cette année encore la venue de la Formule Un à Francorchamps. Et si le rendez-vous au pied du Raidillon a été avancé d’un mois par rapport à la date habituelle, on affiche complet pour les trois jours. Il faudra probablement s’armer d’un peu de patience pour rejoindre la cuvette de l’Eau Rouge dès ce vendredi, même si tout a été mis en place pour que tout se passe au mieux aux abords du circuit.