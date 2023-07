Pierre de Froidmont champion de Belgique: "Ce maillot, une motivation supplémentaire"

Soit un week-end doublement réussi, dès lors, pour celui qui occupe actuellement la 5e place au ranking mondial VTT individuel. "Sur les deux épreuves, il s’agit d’une grande première pour moi. Tout s’est évidemment bien passé", sourit le coureur d’Orbea Factory Team. "Ça a été deux belles courses, je me suis senti bien du début à la fin. Tout s’est aligné: une bonne maîtrise, de bonnes sensations, de la confiance. La course a été difficile mais j’y ai quand même trouvé la place pour prendre du plaisir."

Vendredi, à l’occasion du short track, "PDF" a su attaquer au bon moment. Dimanche, sur le cross-country, "j’ai démarré avec prudence avant de m’isoler en tête, sans craquer comme ça a pu m’arriver ces dernières années", se remémore-t-il. "Pour moi, ça a été le scénario rêvé. Je suis plus à l’aise de rouler seul qu’en étant en duel avec un autre."

"Des idées négatives"

Le week-end de Pierre de Froidmont aurait néanmoins pu être moins glorieux. Quelques jours avant, en effet, son moral n’était pas forcément au beau fixe. "Je ne le cache pas: cette saison, je suis passé par des phases de challenge à ce niveau. Lors de mon stage à Livigno (NDLR: juste avant le championnat de Belgique) , je n’ai pas été loin de rentrer plus tôt ! Avec l’altitude, les sensations n’ont pas été bonnes. Dans ces conditions, j’ai eu du mal à rester confiant, positif. Je n’ai jamais été aussi proche de me dire que je n’avais plus envie, que j’allais arrêter. J’ai eu des idées très négatives par rapport à mon sport."

Finalement, la tendance s’est inversée. Rentré mercredi, il a retrouvé un bon mood dès le jeudi soir. "Quelque chose s’est passé. Je me suis vraiment senti prêt, en confiance, sans pression. J’ai été dans une sorte de bulle parfaite. Une fenêtre s’est ouverte." Pour ne jamais se refermer au fil des jours suivants.

C’est ainsi avec de bons espoirs de victoire que Pierre s’est présenté en terres luxembourgeoises, animé également par des séances de préparation mentale menées en amont, focalisées sur ce National. "Une fois que j’ai remporté le short track, je me suis libéré. Le week-end était déjà réussi. Dimanche matin, au réveil musculaire sur route, j’ai senti que j’avais encore de bonnes sensations. Je pouvais le faire !" Et de fait.

"Je me réjouis"

Ce double sacre noir-jaune-rouge, de son propre aveu, le "soulage" après cette période de moins bien. Et va certainement le booster durant les prochains mois.

"Ce maillot va être une motivation supplémentaire. Je me réjouis de rouler ! Je ne l’avais eu qu’une fois, c’était en junior (NDLR: 2015) et mon adversaire avait chuté dans le dernier tour, ça n’avait pas la même saveur… C’est une belle étape de franchie dans ma carrière. J’ai encore des objectifs sur les coupes du monde, j’ai envie d’aller aux Jeux … Mais ceci, voilà, c’est fait ! Cela va m’enlever du stress personnel", conclut Pierre de Froidmont.