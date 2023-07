"Je veux garder ce maillot jusqu’au bout", prévient Johan Meens avant l'étape Banneux-Aubel au Tour de Wallonie

"Lundi, c’est vite sorti du peloton. Nous avons monté une bosse à bloc avant de faire une grosse relance. L’effort a duré 10 kilomètres pour pouvoir être devant. Pas long, mais violent", cadre le coureur de la Bingoal – WB âgé de 24 ans. Qui est parvenu à prendre le maximum de points sur cette journée, soit 32. Grâce aux 30 autres déjà empochés, son avance sur le deuxième classé dans la hiérarchie des GPM (Tord Gudmestad) est de 40 unités. "Je voulais encore en prendre avant mercredi car sinon, ça risquait d’être très tendu. Là, j’ai un bon matelas. Je suis dans la situation la plus confortable possible, ce n’est pas la peine de stresser."

Mardi, rien n’était en jeu pour les GPM dans le chrono de Mons. Avec 62 points à son actif alors qu’il en reste 60 à prendre entre Banneux et Aubel ce 26 juillet, en clôture de l’épreuve, Johan Meens ne peut plus être dépassé que par les adversaires ayant scoré dans les bosses jusqu’ici. Soit une douzaine de gars seulement… parmi lesquels certains devraient être au service de leur leader et donc, a priori, pas concernés. "C’est difficile de prédire comment la course va se dérouler à Aubel. C’est surtout au début que le parcours est dur: la bataille pour prendre l’échappée pourrait durer un moment, ce qui serait à mon avantage. Surtout que je n’ai que quelques gars à surveiller. Puis si je suis dans le premier groupe au moment de GPM, j’essayerai de les faire", annonce le Hombourgeois. "Je veux vraiment garder ce maillot jusqu’au bout (NDLR: ce serait son premier chez les pros), monter sur le podium à Aubel."

Il aura, en plus, l’avantage de bien connaître le terrain de jeu de cette ultime étape "ardennaise". "Le circuit local ne sera pas facile non plus avec la côte des Trois Bornes dans les deux sens. Ensuite, les bosses feront environ 1 km maximum, le peloton ne va pas exploser là: je vois minimum trente coureurs à l’arrivée se jouer la victoire."