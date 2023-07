"À refaire, j’aurais commencé le tennis plus tôt", assure Maurice Kaye (TC Thimister)

Aujourd’hui, Maurice Kaye est pleinement investi dans le tennis. "Une saison, j’ai disputé pas moins de 100 matchs. Je participais au Critérium avec mon fils. Nous avons été en tête… jusqu’à la dernière semaine ! Nous avons été dépassés par des jeunes qui reprenaient le tennis et étaient beaucoup trop forts. Des sous-marins, comme on dit dans le tennis."

Longue carrière en foot

Avant la petite balle jaune, ce C30.4 tapait essentiellement dans le cuir footballistique. "J’ai joué jusqu’à mes 50 ans. J’ai commencé chez les jeunes à Juslenville puis je suis parti à Battice car il n’y avait plus d’équipe dans ma catégorie d’âge. Je suis retourné en première à Juslenville… et ensuite, vu que je me suis marié et que ma femme habitait juste en face du terrain de foot de Rechain, je suis allé jouer là. Une vingtaine d’années en réserve. Enfin, j’ai terminé ma carrière en vétérans à Goé."

C’est donc sur le tard que l’amour du tennis lui est venu. "À refaire, j’aurais bel et bien fait du foot, mais j’aurais commencé le tennis plus tôt. J’aime la mentalité de ce sport, totalement différente. Tu ne peux en vouloir qu’à toi-même, pas d’excuse possible", conclut Maurice Kaye.