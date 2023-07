En effet, du 18 au 20 août 2023, nos athlètes belges, ainsi que des athlètes étrangers de France, d’Allemagne, des Pays-Bas,… participeront aux premiers Belgian Open Championships de biathlon d’été.

"Pendant ce week-end, nous pourrons à nouveau proposer des compétitions de biathlon passionnantes et de haut niveau."

Dans le cadre de cet événement et en collaboration avec le Ostbelgischer Ski–und Wintersportverband (OSWV), un cross-biathlon (course à pied et tir avec des systèmes laser) sera également proposé le dimanche 20 août à tous les sportifs d’endurance et/ou tireurs sportifs intéressés.

"Nous avons également réussi à faire reconnaître notre manifestation par l’Union internationale de biathlon (IBU) en tant qu’événement régional IBU, ce qui lui a permis de trouver sa place dans le calendrier international du biathlon d’été", conclut Viktor Krings.

À vos agendas, donc !