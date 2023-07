Le Tour de Wallonie 2023 se termine ce 26 juillet à Aubel: voici tout ce qu’il faut savoir

À Limbourg Haut

"Les côtes de cette étape sont assez longues dans la première partie de l’étape. La première difficulté répertoriée est la côte de Filot à Hamoir. Le parcours rappelle ici les routes du Grand Prix de Wallonie. Les coureurs se dirigent ensuite vers le point le plus élevé de ce Tour de Wallonie, du côté de Werbomont, avant de revenir dans la vallée de l’Amblève. Les routes deviennent plus étroites, vers la côte de la Roche-aux-Faucons, bien connue de la finale de Liège-Bastogne-Liège", annonce le Olnois Christophe Brandt, de TRW Organisation. "Les coureurs descendront plus loin la côte des Forges vers la vallée de la Vesdre pour attaquer, entre autres, la côte de Trasenster, la côte de Limbourg – un des plus beaux Villages de Wallonie. La finale approche, sur des routes sans un mètre de plat. On se dirige progressivement vers le Pays de Herve. Les coureurs passent une première fois la ligne d’arrivée après 164,1 kilomètres de course." Ce sera entre 17h et 17 h 27.

Plombières, Fourons

Le circuit local, de près de 50 kilomètres, est tracé dans la partie est de la Belgique. Notamment dans la région de Hombourg et Gemmenich (Plombières), la zone des trois frontières entre la Belgique, les Pays-Bas et l’Allemagne.

"Les bosses sont ici plus courtes mais plus cassantes. Le parcours fait une petite incursion aux Pays-Bas avant de revenir dans la région des Fourons. Le dernier sprint bonifications du jour est à Remersdaal, à 13 kilomètres de l’arrivée. La dernière côte, celle du Rode Bos en sortant de Fourons-Saint-Pierre, est à trois kilomètres de la ligne. L’étape est donc longue, exigeante dans sa première partie, explosive dans sa finale. Le terrain est propice pour dynamiter la course à tous les instants et mettre à l’épreuve les équipes qui devront contrôler la course", commente encore Christophe Brandt.

Pas reprise dans les huit GPM, la bosse finale est plus connue des cyclistes locaux sous le nom de côte de Magnebos. Elle relie les Fourons à la N648. De 2,2 km, elle s’élève en moyenne à 4,8% mais présente 400 mètres à 8% et 9% dans son ultime partie. Une fois au sommet, c’est par la descente de Hagelstein (comme pour Aubel-Thimister-Stavelot) que le centre d’Aubel sera rejoint. Une pente ayant déjà causé plusieurs chutes chez les jeunes à cause du rétrécissement de chaussée en bas. Gageons que tout se passera bien cette fois.

L’arrivée est prévue entre 18 h 15 et 18 h 47, place Albert 1er.

Grande fête au centre

Dans le cadre de l’arrivée finale de la course, la commune d’Aubel se coupera en quatre pour célébrer la petite Reine, ses acteurs et ses fans dans une grande fête populaire. Dès 18 h 30, après l’arrivée finale du TRW et les podiums, place à une fiesta populaire d’environ deux heures au centre du village.

À l’affiche, Martin Charlier en bouteur de feu au podium, James Deano en rappeur et standuppeur et le groupe "Mister Cover", en véritables artificiers du rock. Un événement gratuit et accessible à toutes et tous, amateurs de vélo ou non. Rendez-vous place du Centre Culturel ! Bar et catering sur place.