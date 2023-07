Répétition générale réussie pour Eupen, qui s’impose face à Marseille (0-1)

Nurudeen décisif

Après un bon début de match, les Marseillais ont rapidement concédé l’ouverture du score. Sur un corner venu de la gauche, ils ne sont pas parvenus à se dégager et Brandon Baiye, arrivé la saison dernière au Kehrweg, en a profité pour marquer de la tête (12e).

En seconde période, une équipe sudiste remaniée par les entrées d’Aubameyang (tout juste arrivé au club), Harit ou encore Veretout s’est créé plusieurs situations. Mais l’OM n’est pas parvenu à tromper la vigilance du gardien eupenois Manaf Nurudeen, lequel a réalisé plusieurs arrêts décisifs notamment sur une tête de Kondogbia (66e).

Magnée satisfait avant Westerlo

"C’est un très bon point d’avoir gagné contre Marseille. Je pense que ça montre que nous sommes prêts pour la reprise du championnat la semaine prochaine. Nous allons tout donner pour cette nouvelle saison", a commenté Gary Magnée après la rencontre. "Nous avons encore la semaine qui vient pour bien préparer ce match face à Westerlo. Selon moi, tout le monde est prêt."

L’AS Eupen débutera en Pro League ce samedi 29 juillet à 16h au Kehrweg, contre Westerlo. Avant un déplacement à Genk le samedi 5 août.

À cette occasion, pour tenter de voir son équipe boostée et entamer au mieux le championnat, le club germanophone a mis lancé une action "12e homme". "Afin que le stade soit plein lors du match à domicile contre le KVC Westerlo et que le plus grand nombre possible de supporters puissent soutenir leur équipe, les tickets du jour seront proposés au en ligne avec une réduction de 12% sous le slogan “12.MANN – 12e homme”", informe en effet la KASE.

Pour rappel, au fil de sa préparation, Eupen a été battu par le FC Liège (0-1), le Viktoria Cologne (2-1) et Aix-la-Chapelle (2-0 en 2x 30 min, avant de partager 1-1 en 2x30 min également). A contrario, comme déjà mentionné, les joueurs de la Communauté germanophone ont vaincu Charleroi (4-0), Reims (2-3) et, donc, l’OM (0-1).

OM 0 – Eupen 1

But: Brandon Baiye (0-1, 12e).

MARSEILLE: Pau López (45e Simon Ngapandouetnbu), Leonardo Balerdi (45e Samuel Gigot), Jonathan Clauss (45e Jordan Veretout), Valentin Rongier (45e Geoffrey Kondogbia), Pape Gueye (45e Ruslan Malinovskyi), Mattéo Guendouzi (45e Isaak Toure), Azzedine Ounahi (45e Pierre-Emerick Aubameyang), Cendiz Ünder (66e François Mughe), Vitinha (45e Amine Harit), Emran Soglo (66e Bilal Nadir), Roggerio Nyakossi (45e Brice Negouai).

EUPEN: Manaf Nurudeen, Jason Davidson, Brandon Baiye (70e Jérôme Déom), Kevin Möhwald, Regan Charles-Cook (85e Amadou Keita), Isaac Nuhu, Gary Magnée, Jan Kral, Rune Paeshuyse, Boris Lambert, Yentl Van Genechten.