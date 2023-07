Johan Meens meilleur grimpeur du Tour de Wallonie après 2 étapes (photos)

"Avec les autres coureurs de l’échappée, on s’est très bien entendu, même si on savait que le peloton gérait et allait nous reprendre dans le final. L’objectif était clraiement de prendre les GPM. Je suis content car j’ai réussi à tous les avoir, c’est ce que je souhaitais. Ce n’était pas facile, je devais faire le sprint à chaque fois. Mais sans prétention, j’étais le plus explosif du groupe – c’est un de mes points forts, que je travaille", a commenté le jeune de la Bingoal – WB après l’arrivée.

Qui ne le cache pas: ramener cette tunique à la maison est son but dans ce Tour de Wallonie. "J’espère bien le garder jusqu’à la fin. Il y a encore pas mal de points à aller chercher, notamment sur la dernière étape. Elle sera très importante, en plus dans ma région", sourit Johan Meens.

Avec seulement deux GPM grimpés dimanche entre Saint-Ghislain et Walcourt (179,7 km) et une avance de seize points sur Olivier Godfroid ainsi que Jonathan Couanon, l’ancien élément du Pesant Liégeois était certain de conserver son maillot blanc même sans aller devant.

Lundi, le TRW se roulera entre Thuin et Mont-Saint-Guibert (186.8 km). Quatre GPM sont au programme. Mardi, place au chrono de Mons (32,8 km) avant l’apothéose de mercredi entre Banneux et Aubel (215 km pour huit GPM).