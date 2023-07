Séries 2023-2024: voici à quoi ressembleront la P1 ainsi que les P2A, P2B, P2C et P2D

Et pour l’équipe première, ce déménagement s’accompagne d’une promotion en première provinciale. "L’équipe a terminé deuxième de la défunte saison mais c’est désormais officiel, elle a reçu sa promotion vers l’élite provinciale. Les cinq protagonistes de la montée sont contents et vont se battre comme des lions pour le maintien. Avec un seul joueur B6, cet objectif sera un défi pour Kevin Marlet, Cédric Estevez, Florian Bertrand, Martin Lefebvre et Quentin Cloes."

La satisfaction est la même du côté aubelois. "L’équipe est repêchée pour rester en P1" indique Frédéric Miermans. "C’est clairement une bonne nouvelle. Et je suis optimiste. Guillaume Turpin a fini la saison dernière en force et sera notre quatrième joueur. Avec trois B6, Rudy Habrant, Christophe Simon et moi-même, ça va le faire."

Le niveau sera élevé dans cette division et les équipes verviétoises voudront juste survivre à ce niveau. Minerois B aura quelque chose à faire mais c’est la progression des jeunes dans le courant de la saison qui déterminera si une équipe en Wallonie-Bruxelles a du sens la saison suivante.

Voici la P1A

Ninane C

Tihange A

Chiroux A

St Hubert A

Pingouin A

Astoria A

Malmedy A

Wanze A

Donald C

Astrid D

Minerois C

Tiege E

Voici la P1B

Ermitage B

Vervia A

Francorchamps A

Marchin A

Dolembreux A

Chenee A

Aubel A

Stavelot A

St Georges C

Ans C

Minerois B

Ninane B