Reprise à Elsaute: "Je veux les responsabiliser", annonce Boris Dome (photos)

À l’occasion de ce retour aux affaires, les Elsautois ont reçu leur tout nouvel équipement d’entraînements. Les joueurs avaient aussi eu un programme individuel à effectuer pendant leurs congés. La majorité des entraîneurs utilise les applications connectées pour suivre l’exacte exécution du programme, mais pas Boris Dome. "Les autres saisons, je le faisais mais pas cette saison-ci. Ils ont été pesés au dernier entraînement en juin et ils ne savent pas quand ils vont repasser sur la balance. Je veux les responsabiliser. De toute façon, s’ils n’ont pas suivi ce programme, la sélection naturelle se fera et un joueur qui aura respecté sa préparation en profitera", sourit-il.

Pour cette première séance, le coach étoilé est quand même resté fidèle à ses habitudes avec des exercices basés sur la possession de balle tout en étant assez intenses. "Le foot est un sport qui se joue avec un ballon. Je ne suis pas pour faire des séances sans celui-ci. On peut faire des séances physiques avec un ballon."

Une préparation qui devra être réussie pour le nouveau challenge des Elsautois en D3 ACFF. "Nous avons assumé notre statut de favori en P1. À nous de faire bonne figure en D3. J’ai peut-être sept joueurs maximum qui ont été titulaires en nationale. Pour les autres, ce sera une découverte. Pour moi aussi, ce sera une inconnue. J’ai connu la nationale en tant que joueur et je vais la découvrir en tant que coach."

La suite verra les Vert et Blanc croiser le fer avec Malmedy et Geer. Deux équipes de P1, en amical. "Chaque avant-saison, je jouais Richelle et Raeren. Ce n’est plus possible vu qu’ils sont dans notre série. Malmedy et Geer ont pour moi le niveau le plus proche de la D3", conclut Boris Dome.