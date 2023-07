L’offensif ivorien de 22 ans était sous contrat avec les Pandas jusqu’en juin 2024.

Konan Ignace N'Dri a rejoint la KAS Eupen le 31 janvier 2019 en provenance de l'Aspire Academy Sénégal et a obtenu à Eupen son premier contrat professionnel. Le 3 mars 2019, il est entré en jeu pour la première fois lors d'un match de la Jupiler Pro League à Anvers. Depuis, le joueur offensif rapide a disputé pour la KAS Eupen en championnat et en coupe 119 matchs et a marqué 9 buts.

Christoph Henkel, directeur général de la KAS Eupen : "Konan Ignace N'Dri a évolué au sein de la KAS Eupen d'un jeune espoir extrêmement talentueux à un professionnel confirmé et un pilier de notre équipe. Il est évident que l'on ne laisse pas partir volontiers un joueur avec de telles qualités, mais le moment est venu pour Ignace de passer à l'étape suivante de sa carrière et de faire ses preuves dans un autre club bien établi au sein de la Pro League. Nous remercions Ignace pour son engagement et ses excellentes prestations sous le maillot de la KAS Eupen et lui souhaitons beaucoup de succès pour la prochaine étape de sa carrière avec l'OH Leuven".