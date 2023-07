Nos pilotes de la région verviétoise en ont schtroumpfé aux 25H Fun Cup: voici leurs résultats

Cette fois, la victoire est revenue à Michaël Leenders, Lucca Ayari, Matteo Raspatelli et Cédric Bollen. L’occasion pour ce dernier d’affoler les compteurs en signant à Francorchamps un septième succès devant 111 autres équipages. Si rapidement Manu Nava et ses équipiers Grégory Servais, Anthony Rosa, Marc Lognard et Xavier Knauf pointaient dans le peloton de tête, tout aussi vite, ils étaient retardés pour finalement franchir la ligne d’arrivée à une lointaine septantième place. Le Francorchamptois, également engagé en biplace avec le Jalhaytois Vincent Deroanne, mais aussi Gilles Vanderweyen, Pierre-Yves Collée et Anthony Rosa, crut longtemps pouvoir monter sur la plus marche du podium dans cette catégorie avant de devoir finalement se contenter de la deuxième place.

Pas davantage de chance pour le Theutois Olivier Aerts. Associés à Philip Vandewalle, Jean-Luc Heymans et Bram Vanhengel, ils occupèrent jusqu’au dimanche avant-midi la tête de la catégorie Pure, tout en jouant une place dans le Top 10 au classement général. Mais des ennuis mécaniques les faisant rétrograder à la cinquième place sur la ligne d’arrivée juste derrière Jean-François Hemroulle qui partageait le volant de sa VW Fun Cup avec la famille Verbergt.

Finalement, le meilleur résultat au classement général était à mettre à l’actif d’un autre ancien, Vincent Radermecker, neuvième avec Pilou Corthals, Aurélien Comte, Claude Pirson et Benjamin Lessennes.

On retiendra encore la quarante-huitième place finale de la jeune Welkenraedtoise Manon Degotte de retour à la compétition, loin devant ceux qu’on attendait au moins sur le podium biplace. Francis Plunus et Michael Lottefier, rejoints ce week-end par les rallyemen Tom Rensonnet et John Wartique, ainsi que par le Liégeois Pierre-Yves Rosoux perdaient trop rapidement contact avec la tête du peloton.