Milan Barbette aussi à l’aise au tennis: "Je voulais voir jusqu’où je pouvais aller" (+ photos du tournoi de Lambermont)

En Messieurs 5, c’est donc en demi que son parcours a pris fin. Prévu face au Raerenois (et futur lauréat de la compétition) Jakob Radermacher, ce diplômé HEC de 27 ans n’a… tout simplement pas joué. Abandon. "J’ai enchaîné énormément de matchs pendant la semaine, car j’avais un retard de deux jours comme j’étais allé en finale à Jalhay. Du coup, j’ai joué tous les jours deux matchs, à 18h puis à 20h. C’est dommage d’arrêter en demi, mais je pense que me concentrer sur une seule catégorie pour terminer était le mieux à faire. J’étais physiquement fatigué", justifie notre interlocuteur.

Chez les Messieurs 6, c’est le Theutois Quentin Cloes qui a eu raison de lui, en trois sets 4-6, 6-4, 6-1. "Je suis mieux rentré dans le match que lui. J’ai mené 5-2, puis 6-4. À 3-3 dans un deuxième set serré, j’ai craqué. Il a gagné un jeu charnière, ensuite mon mental n’a plus du tout suivi. Vu l’accumulation des jours précédents, je savais que ça deviendrait compliqué s’il prenait l’ascendant, ce qui a été le cas. Je n’ai alors quasi plus gagné aucun jeu (NDLR: deux, pour être précis) jusqu’à la fin."

Désormais, Milan Barbette va s’offrir une petite pause tennistique bien méritée ( "Je reprendrai au mois d’août"). Mais ne restera pas inactif pour autant, puisqu’il a repris ce mardi 18 juillet les entraînements de football avec son équipe de Lambermont-Rechain. "Ils ont déjà repris dimanche à 14h, pile en même temps que ma finale – je me suis dès lors désisté. Je joue à Lambermont, mon village, depuis des années. Suite à la fusion avec Rechain, nous aurons une P2 et une P3, moi je serai en P3. Je ne me mets aucune pression par rapport au foot, c’est vraiment du plaisir avant tout." Y compris avec ce nouveau club ? "Je reste là, moi, alors que tout le monde, tous mes amis, sont partis ou ont arrêté. Je suis un peu le dernier rescapé. Oui, l’équipe sera totalement différente. Je vais voir ce que ça donne", conclut-il.

Voici nos photos du tournoi de Lambermont

