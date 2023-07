Une reprise tout "en douceur" pour La Calamine… à Herve

C’est dans la bonne humeur générale et sous le soleil que se retrouvaient staff et joueurs Calaminois ce lundi soir, sur le site hervien. Rires et sourires étaient au rendez-vous avec un groupe quelque peu remodelé pour affronter une série à l’échelon supérieur, à savoir la D2 ACFF. Outre les quelques transferts entrants, c’est un staff plus étoffé qui a été mis sur pied avec, notamment, un préparateur physique en la personne de Benoit Hossay, un ancien de la maison calaminoise.