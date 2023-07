"Retoucher le ballon et prendre du plaisir" étaient les mots d’ordre de la reprise à Hombourg

Pour les autres (anciens comme nouveaux venus), l’objectif fixé par le technicien était clair: "Se retrouver après une longue période d’arrêt, retoucher le ballon et prendre un maximum de plaisir", détaille Romain Cerfontaine. "Les joueurs ont suivi un programme individuel de quatre semaines. Maintenant, on entame la phase collective qui vise à ce que tout le monde retrouve du rythme et de bonnes sensations."

Avec en ligne de mire pour les Hombourgeois une première échéance: un match de coupe de province contre Jehay le 30 juillet prochain que leur entraîneur entend préparer très sérieusement. "Les principes de base de notre système et de notre façon de jouer devront être acquis à ce moment-là. C’est aussi pour ça qu’on va jouer autant de matchs avant cela."

En effet, après une joute amicale contre Saive dimanche, Hombourg disputera mardi et jeudi prochain dans ses installations un mini-tournoi auquel participeront Welkenraedt, Heusy, Richelle B, Aubel, La Calamine B et l’Étoile Dalhem. Six matchs de 30 minutes répartis sur deux soirs qui permettront au 10e du dernier championnat de P1 de lancer cette saison le plus solidement possible et d’être prêt pour les échéances à venir, dont le premier match de championnat évidemment. Ce sera à domicile face à Beaufays le dimanche 13 août.