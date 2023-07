Pour cette première saison au sein de l’élite provinciale, c’est Olivier Laffineur qui est aux commandes de l’équipe. Un retour aux sources pour le Theutois. Il avait en effet quitté Sart il y a huit saisons pour Franchimont. "J’ai retrouvé facilement le chemin du terrain", rigole-t-il. Mais le club a fortement changé en huit ans… "Il n’y avait pas encore la terrasse ni le terrain synthétique. Le club a bien évolué au niveau des installations. Nous avons un superbe outil pour bien travailler. Le gros changement par rapport à Franchimont, c’est qu’ici j’ai deux adjoints. C’est plus facile."

Pour cette reprise, quatorze joueurs étaient au rendez-vous. "J’ai encore quelques vacanciers, et j’en ai un qui avait un souci de garde d’enfants", précise le T1 Olivier Laffineur. Les joueurs se sont retrouvés pour un entraînement basé sur la course et l’endurance. Le mentor est d’ailleurs étonné de l’état de forme des siens. "J’avoue que je n’ai pas eu de surprises. Je les ai pesés et il n’y a pas eu d’excès. Même si j’en soupçonne deux ou trois d’avoir gonflé leur poids de base en fin de saison. C’est bien, car cela prouve qu’ils sont malins."

De la malice, il en faudra pour se sauver en P1. "Je pense que le club est au niveau auquel il doit être. On va essayer de le maintenir à cet étage", analyse Olivier Laffineur.

Les Sartois se retrouveront encore mercredi et vendredi pour deux entraînements et peut-être un dimanche matin… "On y réfléchit, car on a entraînement lundi et match mardi à Bellevaux. Si on s’entraîne dimanche, je supprimerai la séance de lundi."