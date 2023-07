Province Cycling Tour 2023: le vainqueur est connu, Noah Detalle et Hugo Wertz à l'avant (photos)

En jaune dès la première étape et sa victoire au pied du terril de Blegny, le natif de Milan, 25 ans, n’a jamais réellement tremblé. Malgré deux coureurs dans le top 5 final (Jelle Vermoote 2e et Axel Huens 4e), Circus-ReUz-Technord n’a pas réussi à se hisser sur la plus haute marche du podium. Mais la consolation est double, avec la victoire au classement par équipes et le succès de la pépite Gerben Kuypers sur l’ultime étape, dimanche 16 juillet à Pepinster. Pas trop mal, donc.

Noah Detalle devant à domicile

Au lendemain d’un sprint massif à Gouvy (journée au cours de laquelle Robin Ernst, ECW, a abandonné), c’est un tout autre scénario qu’ont écrit les coureurs autour de Pepinster. Dès le kilomètre 0, un groupe a pris la poudre d’escampette. En son sein, le régional de l’étape: Noah Detalle (Bingoal WB Devo). "Nous voulions être dans l’échappée, mais pas forcément avec moi. J’étais bien placé au départ, comme les jours d’avant et comme c’est parti à fond direct, je suis sorti. Nous avons été six, puis cinq un peu avant le Ry de Mosbeux", raconte le Pepin.

L’avance des fuyards a grimpé jusqu’à 5’30’’. "C’est surtout à partir du Monde Sauvage qu’ils ont accéléré derrière. De toute façon, je savais que nous n’irions pas au bout, car nous n’étions pas assez de bons coureurs dans les bosses. Dans le deuxième tour du circuit local, nous avons été rattrapés à 500 mètres de la côte de Trasenster. Le train de Circus s’est mis en route, j’ai su que je n’allais pas faire long feu (sourire). C’était chouette de passer en tête à Pepinster. Beaucoup de spectateurs me reconnaissaient et m’encourageaient. De manière générale, je suis content de mes deux derniers jours de Tour de Liège, pas des deux premiers."

Hugo Wertz arrive avec l’échappée

Une fois l’échappée "matinale" (le départ était donné sur le temps de midi) annihilée, d’autres costauds ont accéléré, dans la bosse de Trasenster. Finalement, pas moins de dix-neuf éléments se sont retrouvés à l’avant-poste. Dont le maillot jaune, le futur lauréat du jour et le duo de la Bingoal WB Devo, Lucas Jacques (6e du classement final) et Hugo Wertz. "J’ai pris de nombreux relais pour aider Lucas en creusant l’écart sur le groupe de derrière. J’y ai laissé des cartouches, c’est pourquoi j’ai un peu lâché dans les derniers mètres", raconte le Dolhaintois, arrivé 13e à 13 secondes. "Nous voulions jouer l’étape, car nous nous sentions bien tous les deux." Lucas Jacques n’a toutefois franchi la ligne qu’en… 12e position, 4 secondes devant Hugo. "Bon, c’est la course, je ne pouvais pas le savoir à l’avance… De mon côté, je me sentais bien mieux aujourd’hui (lire dimanche), alors que j’avais eu une grosse panne de jambes à Blegny pour commencer."

Marvin Tasset a payé sa virée luxembourgeoise

Devant pendant environ 130 bornes samedi, à Gouvy, Marvin Tasset (MINI Discar) n’a rien pu faire, en terres pepines. "J’ai vraiment payé mes efforts. Dès le départ, j’ai senti que je n’avais pas les jambes. Je me suis accroché puis dans le dernier tour, j’ai craqué", souffle le Hervien, qui ne regrette cependant pas son escapade de la veille. "Nous étions sortis à nouveau dans le dernier tour et avons eu 1’40’’ d’avance: j’ai pensé que ça allait le faire…. Dommage."

Classement final: 1. VERGALLITO Luca, 2. VERMOOTE Jelle à 0:00:06, 3. LOOCKX Lander à 0:00:08, 4. HUENS Axel à 0:00:08, 5. DE KEYSER Ewout à 0:00:17 […] 57. TASSET Marvin à 0:08:06, 63. DETALLE Noah à 0:08:39, 80. WERTZ Hugo à 0:18:33. Noah de Graef (MINI Discar) a abandonné dimanche.