L’AS Eupen s’impose à Reims en amical, Ignace N’Dri vers OHL ? (vidéo)

Déjà mieux rodée pour ce qui était sa cinquième sortie en préparation, l’AS a retrouvé l’efficacité qui avait été la sienne devant Charleroi (4-0), début juillet. Score final: 2-3.

Eupen a ouvert le score à la 9e minute grâce à un tir lointain de Möhwald. Diakité a remis les compteurs à zéro à la 34e, sur penalty (provoqué par Atangana). 1-1, résultats à la pause.

En deuxième période, Reims a chamboulé son "onze". C’est alors qu’un certain Emmanuel Agbadou, ancien joueur du Kehrweg, est monté au jeu. Malgré ces changements, à l’heure de jeu, Touré s’est élevé plus haut que la défense visiteuse pour faire 2-1 (centre de Sekongo). Mais la KAS n’a pas baissé la tête et a eu d’autres bonnes occasions par Magnée, Nuhu et Lambert. L’égalisation est arrivée du front de Lambert, sur corner, à la 85e minute. Dans la foulée (88e), Nuhu a donné au marquoi son allure définitive sur une frappe lourde (2-3).

"Nous arrivons dans la phase finale de notre préparation. Beaucoup de jeunes joueurs étaient fatigués pour ce troisième match en une semaine. Mais ils ont fait du bon boulot, la mentalité a été bonne", a commenté l’entraîneur Florian Kohfeldt après la rencontre. "Nous l’avons emporté sur la fin de façon méritée."

"L’objectif était de dégager les toiles d’araignées qu’il y avait sur les crampons et de courir 45 minutes", a pour sa part réagi Will Still.

Il reste un rendez-vous aux Pandas avant de reprendre la Pro League, à domicile face à Westerlo le 29 juillet prochain (16h). Et non des moindres: contre l’Olympique de Marseille, ce 22 juillet, à huis clos près de Bielefeld. L’OM vient de battre Nîmes, 2-0.

À noter que, convoité par La Gantoise, l’attaquant Ignace N’Dri pourrait finalement prendre la route d’OHL. Les Louvanistes se positionnent en effet avec force dans le dossier.

Reims 2 – Eupen 3

La composition d’Eupen: Manaf Nurudeen, Jason Davidson, Brandon Baiye (72e Amadou Keita), Kevin Möhwald (84e Wassim Zaatout), Regan Charles-Cook (90e Corneille Ngangala), Isaac Nuhu, Gary Magnée, Jan Kral, Rune Paeshuyse, Boris Lambert, Bartosz Bialek (10e Jérôme Déom – 62e Yentl Van Genechten)