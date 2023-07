Changement de format pour les 2 Jours de Stavelot Revival

Il n’en fallait pas plus à DG Sport pour proposer une nouvelle édition des 2 Jours de Stavelot Revival les samedi 12 et dimanche 13 août. Une épreuve s’inscrivant cette fois au programme du Bikers’Festival, véritable fête de la moto conjuguée à tous les temps et tous les modes. Avec un format modifié…

La Ville de Stavelot et DG Sport ont en effet décidé de concert de limiter l’utilisation des zones boisées du parcours à la seule journée de samedi. En un mot comme en cent, la boucle dite forestière aura lieu le 12 août, tandis que la journée du dimanche 13 août sera consacrée aux différentes épreuves d’agilité.

L’objectif de cette limitation dans la durée d’utilisation des chemins forestiers est clairement de préserver davantage l’environnement, et en veillant à ne pas bousculer les habitudes des riverains deux jours durant.

Gageons que ce format revu n’empêchera pas les 2 Jours de Stavelot Revival de renouer avec le succès de l’an dernier. Cela démontre en tout cas qu’il est possible de rendre un vibrant hommage au passé tout en se souciant du présent et de l’avenir…