Au Golf du Haras, on l’assure: "Ce sport s’adresse aussi aux jeunes" (photos du Juniors Trophy 2023)

Parmi eux, les locaux Noéline Parmentier (handicap : 6,1) et Emeric Delfosse (9,4 quant à lui), étoiles montantes de la structure pepine. «Noéline est la meilleure joueuse du club toutes catégories confondues, mon fils Emeric est le quatrième. C’est une fierté qu’ils le soient déjà à leur âge», se réjouit Fabrice Delfosse, joueur du Haras et responsable des jeunes.

Pour le duo comme pour les autres du Haras, pas de succès dimanche dernier, «mais tous nos jeunes se sont bien comportés et la plupart ont amélioré leur handicap : +7 pour Emeric et +6 pour Noéline, par exemple». Arthur Martin du Golf de Rigenée (qui a joué -1 brut) s’est imposé chez les plus forts (WHS 0 à 12.4). En cat. 2 (WHS 12.5 à 24.4), victoire de Quentin Cleppe, qui a réalisé 48 points Stableford. Pour les deux autres, la compétition a été interrompue l’après-midi en raison du risque d’orages. «Les parents ont un peu paniqué. Finalement, il n’y a eu que quelques coups de tonnerre…», regrette un peu Fabrice Delfosse. Malgré tout, deux lauréats ont pu être désignés : Arthur Maes du Golf de la Bawette en cat. 3 (WHS de 24.5 à 36.4), Lucas Hermans du Golf d’Avernas en cat. 4 (WHS de 36.5 à 54). En tout, 84 jeunes venus de toute la Wallonie (ainsi que de deux provinces flamandes) se sont déplacés sur le site de Belle-Vue.

De retour en 2024?

Après coup, le Golf du Haras se montre heureux de l’organisation de ce rendez-vous inédit sur ses terres. «Sans l’interruption parapluie, j’étais même comblé», confirme notre interlocuteur. «Les parents sont très contents de l’accueil. La fédération est enchantée et prête à remettre le couvert l’année prochaine, si tout va bien d’ici là.»

Pour les Pepins, mettre sur pied cette journée poursuivait un double objectif. D’abord, valoriser le parcours local. «Il est technique, mais pas trop long, c’est-à-dire très adapté à la jeunesse. Cela explique nos bons résultats, d’ailleurs…» Ensuite, donner un coup de frais à ce sport qui peine à se défaire de son image «vieillotte». «Nous voulons montrer que le golf s’adresse aussi aux jeunes. Et est abordable : chez nous, la cotisation Junior est de 380 euros par an, ce n’est pas tant que ça.» Comptabilisant actuellement 31 jeunes joueurs affiliés (dont plusieurs de moins de 10 ans), le «GDH» aimerait ainsi en attirer encore plus.

Prochaines compétitions importantes pour le Golf du Haras: la finale du Belgian Masters (26-27 août), où Noéline le représentera en catégories ladies et la finale du Junior Masters le (23 septembre) et là Noéline sera accompagnée d’Emeric.

La compétition du 9 juillet 2023 en images

©EDA JR Marot

