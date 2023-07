Jusqu’ici, les écarts les plus importants ont été créés jeudi, autour de Blegny Mine. Là, Luca Vergallito (Alpecin Deceuninck Devo), vainqueur dans un sprint à six, a en effet franchi la ligne avec 1’57’’ sur le peloton. Devaçant un duo de Circus-ReUz-Technord composé de Jelle Vermoote (2e) et Axel Huens (3e). Autre homme protégé de la formation wallonne, Jasper Dejaegher a remporté le sprint du peloton pour se classer onzième. Moins de différences sur les routes plombimontoises, vendredi. Soutenus par une fanfare locale et de nombreux spectateurs, les coureurs ne se sont jamais vraiment lâchés. Résultat: un sprint (davantage massif que la veille) dominé assez aisément par Mathis Avondts (VP Consulting – Prorace), resté au chaud à Blegny. Arrivé sans problème après avoir fait travailler ses équipiers pour éviter une échappée, Luca Vergallito a conservé sa tunique jaune de leader. Vu le classement général à mi-parcours, et sauf défaillance de sa part, peu sont ceux peuvent encore songer à l’inquiéter. Ils ne sont même pas dix adversaires directs à être classés dans la même minute que lui. Lauréat du Triptyque ardennais 2022, Lander Loockx (Deschacht-Hens-Maes) en fait partie. Et l’Italien de 25 ans n’est pas un manche dans les bosses, lui qui a enlevé le Tour de Haute-Autriche début juin, un mois après avoir fini sixième de la Flèche ardennaise.

2. Nos régionaux verviétois: Robin Ernst mise sur Gouvy, Marvin Tasset se montre offensif

Quatorzième au pied du terril blegnytois (quatrième de son groupe), Robin Ernst (ECW) aurait voulu se mêler aux meilleurs vendredi, face au Kerf Café. "J’ai crevé après six kilomètres puis j’ai chassé dix bornes pour rentrer. J’y ai laissé des cartouches. J’étais trop cuit pour faire le sprint, dommage", nous explique l’Aubelois d’origine. Qui conserve le moral, puisque la troisième étape, celle de Gouvy, peut convenir à ses qualités. "C’est celle du week-end qui m’intéresse le plus. Dimanche, c’est trop dur… ce sera sauve-qui-peut ! Demain (lire samedi), j’espère un sprint massif et pas de souci mécanique histoire de pouvoir jouer la gagne." Deux fois lui aussi dans le peloton (mais sans prendre part à l’emballage, pas son point fort), Marvin Tasset (MINI Discar) a pourtant tenté. Il était devant à Blegny, avant que son groupe ne soit repris et contré. À Gemmenich, c’est une crevaison qui a fait sauter le Hervien de l’échappée. "Mais ils ont été repris ensuite, donc pas de regrets", glisse-t-il. "Je pense que je serai encore à l’attaque samedi puis dimanche, on verra… Le classement s’est déjà joué, le plus important est d’aller devant et voir ce que ça donne." Noah Detalle (Bingoal-WB Devo) s’est accroché à chaque fois. "Aujourd’hui (lire vendredi) , c’était compliqué pour moi. J’ai essayé en début d’étape de m’échapper. On est sorti à deux puis un gros groupe nous a rejoints. On était environ quinze mais trop de forts pour que ça puisse s’entendre. Le reste de la course, j’ai essayé de récupérer mais ça roulait à bloc. À la fin, j’étais dans le mal." Son équipier Hugo Wertz a par contre lâché pas mal de temps. Tout juste remis d’une gastro, Johan Laverdeur (ECW) a été arrêté après une heure, lors de la première étape.

3. Encore deux jours

Ce 15 juillet, 146,6 km sont au menu à Gouvy. Où un sprint est attendu. Le lendemain, tout va se jouer dans le circuit de Pepinster (154,5 km en tout), qui comprend les bosses de Trasenster et Wegnez. Arrivée finale vers 16h10.

Le programme du week-end

Étape 3 (Gouvy)

GOUVY – GOUVY | 146,6 KM

86 KM EN LIGNE + 3 CIRCUITS DE 20 KM

DEPART OFFICIEUX (2,5km) 12h35

DEPART OFFICIEL N827 route d’Halconreux

N878 direction Bovigny, N812 direct° Lomré

CÔTE DE MONTLEBAN – GPM 1 12h48

N812 tout droit direct° Cherain, N827 tout droit direct° Rettigny, e direct° Brisy, direct° Cetturu

CÔTE DE BRISY – GPM 2 13h10

N838 direct° Gouvy, N838 rue de Liherin, N838 rue de la Grotte, rue du Roy, rue de la Croix Chêneux, rue d’Houffalize

Sprint 1 (à hauteur du château de Gouvy) 13h34

N827 rue de la Gare, N827 rue de Beho, N68 direct° Vielsalm, N68, direct° Provedroux

CÔTE DE PROVEDROUX – GPM 3 13h55

direct° Montleban, direct° Baclain, N812 direct° Bovigny, N878 direct° Vielsalm, N68 route de Cierreux, direct° Rogery, N827 direct° Gouvy

Sprint 2 (N827 sortie du parking) 14h34

N827 rue de Beho, N827 rue de la Gare

PASSAGE DE LA LIGNE 14h39

N827 rue d’Houffalize, route de Halconreux, N878 direct° Vielsalm, N68 route de Cierreux, Rogery, N827 direct° Gouvy

Sprint 3 (N827 sortie du parking) 15h03

N827 rue de Beho

PASSAGE DE LA LIGNE 15h07

Sprint 4 (N827 sortie du parking) 15h31

N827 rue de la Gare

PASSAGE DE LA LIGNE 15h35

N827 rue de la Gare

ARRIVÉE VERS 16h05

Étape 4 (Pepinster)

PEPINSTER – PEPINSTER | 154,5KM

78 Km EN LIGNE + 3 CIRCUITS DE 25,5 KM

DEPART OFFICIEUX (2,4km) 12h25

DEPART OFFICIEL (la Textile de Pepinster)

N61 Gomélevay, N61 rue Franklin Roosevelt, N61 rue Morivay, N61 rue de Liège, N61 rue de Verviers, N673 Rys Mosbeux, N62 rue de Liège, N62 rue du Pérréon, N666 rue de Remouchamps, N666 rue de Louveigné, N633 rue de Trois Ponts

Sprint 1 (au camping Olympia) 13h07

N633 Gare de Stoumont, route de l’Amblève

CÔTE DE LA VECQUEE – GPM 1 13h24

N606 rue Ry Sauvage, rue Pré Mack, N606 rue Jehoster, N697 route de Remouchamps, N697 rue de Spa

CÔTE DE DEIGNE – GPM 2 13h55

N666 rue de Remouchamps, N666 avenue Paola

Sprint 2 (à la plaque Banneux) 14h07

N690 direct° Pepinster, rue Neuve, N61 rue Hubert Halet, rue Golettes

CÔTE DE WEGNEZ – GPM 3 14h19

rue des Combattants

PASSAGE DE LA LIGNE 14h21

rue Laurent Mairlot, Sous le Château, rue Saint Germain, route de Cornesse, Bouhaye, Soiron-centre, rue du Tilleul direct° Nessonvaux, route de Soiron, rue Tonvoie, N604 direct° Nessonvaux, N604 rue du Général de Gaulle, N61 rue Franklin Roosevelt, rue de la Gare direct° Trasenster

CÔTE DE TRASENSTER – GPM 4 14h35

rue de Banneux, N666 avenue Paola

Sprint 3 (à la plaque Banneux) 14h44

N666 route de Tancrémont, N61 rue Hubert Halet, rue Golettes

CÔTE DE WEGNEZ – GPM 5 14h55

PASSAGE DE LA LIGNE 14h58

CÔTE DE TRASENSTER – GPM 6 15h12

Sprint 4 (à la plaque Banneux) 15h32

CÔTE DE WEGNEZ – GPM 7 15h32

PASSAGE DE LA LIGNE 15h34

CÔTE DE TRASENSTER – GPM 8 15h49