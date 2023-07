Le tournoi de badminton du BC Malmedy reste une référence: "Plus de 400 inscrits!" (photos)

"Pour cette édition 2023, ils étaient 403 et tout s’est très bien passé. C’est un week-end qui reste festif, avec les soirées du vendredi et du samedi" détaille le vice-président du matricule malmédien Bruno De Backer quand il évoque ce week-end des 8 et 9 juillet 2023. Pour rappel, les participants viennent des quatre coins du pays et sont nombreux à camper une ou deux nuits derrière le hall omnisports sur une pelouse tondue pour l’occasion ( "Merci Roland"). "L’un ou l’autre distrait, qui vient de loin, a d’ailleurs oublié son sac. On le renverra par la poste pour lui éviter de rouler 300 km (rires)."

Les membres du BC Malmedy en forme

Au rayon sportif, les Malmédiens sont nombreux à avoir brillé raquette à la main. C’est notamment le cas de Clément Gaidier qui s’impose sur le tableau SM9. Adèle Desmedt s’est adjugé la catégorie SD10. La paire Nicolas Brasseur-Pierre Rondou s’est illustrée en finale du DM9. Pareil pour le duo Adèle Desmedt-Evelyne Marichal en DD9-10.

Les finalistes malheureux que son Jean-François Delges et Fanny Noël (MX11), Guillame Ziant et Natacha Domken (MX6) sont également à saluer.

À noter: d’autres joueurs de l’arrondissement étaient également de la partie. On songe à Marc et Florie Petit-Jean du BC Verviers, lauréats en Mixte 12. Désirée Munster (BC Eupen) a quant à elle terminé en tête du SD 5-6.

"La fin du tournoi marque aussi le début des vacances au niveau du club" poursuit Bruno De Backer. "On reprendra à la mi-août, avant d’accueillir les nouveaux inscrits début septembre."

Suivront les interclubs pour la petite centaine de membres de la dynamique structure située en bord de Warche. Un BC Malmedy qui a une nouvelle fois brillé à travers son inimitable tournoi.