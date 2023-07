Eupen s’incline en amical avant de retrouver Agbadou ce samedi à Reims

En se mesurant à l’équipe de Will Still (frère de l’ex-entraîneur d’Eupen Edward Still) et Teddy Teuma (ex-Union SG), l’AS de Florian Kohfeldt va pouvoir s’évaluer à deux petites semaines de la reprise de la Pro League, qui commencera par un duel à domicile face à Westerlo le 29 juillet prochain (16h). Cette rencontre face aux Champenois sera également synonyme de retrouvailles avec le puissant défenseur Emmanuel Agbadou. Arrivé de Monastir (Tunisie) à l’été 2020, "Manu" s’était rapidement imposé comme une valeur sûre de l’équipe germanophone et du championnat belge. International ivoirien, il a franchi un cap en rejoignant Reims durant le mercato estival 2022. En Ligue 1, Agbadou a rapidement trouvé ses marques et signé plusieurs grosses prestations, notamment face à l’armada offensive du PSG. Plusieurs clubs sont d’ailleurs intéressés par ses services et rien ne dit qu’il restera en Champagne, où son apport a largement contribué à la belle 11e place de Reims lors du dernier championnat.

Courte défaite

De son côté, Eupen reste dans les préparatifs de l’exercice 2023-2024. En toute discrétion et sans aucune annonce officielle, l’Alliance a disputé un amical contre le Viktoria Cologne ce mercredi 12 juillet 2023. Une rencontre qui s’est jouée à huis clos (une de plus…) et à laquelle le nouveau venu Bartosz Bialek a pris part. La D3 allemande l’a emporté 2-1, à domicile et malgré le but eupenois du défenseur Yentl Van Genechten à la demi-heure.

L’entraîneur des Noir et Blanc Florian Kohfeldt a fait tourner son noyau. Face à Reims ce samedi, et surtout le 22 juillet à Bielefeld (Allemagne) face à l’Olympique de Marseille, le T1 devrait enfin dévoiler le onze qui ressemblera à celui qui entamera la compétition de D1A fin juillet.

V. Cologne 2 – Eupen 1

EUPEN: Manaf Nurudeen (45e Lennart Moser), Jason Davidson (61e Lorenzo Youndje), Yentl Van Genechten (61e Corneille Ngangala), Brandon Baiye (61e Gary Magnée), Regan Charles-Cook (45e Konan N’Dri), Kevin Möhwald (27e Jérôme Déom – 85e Raphael Di Matteo), Bartosz Bialek (45e Isaac Nuu), Jan Kral (83e Wassim Zaatout), Rune Paeshuyse, Teddy Alloh (61e Davo), Boris Lambert (61e Amadou Keita).