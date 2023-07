Kevin Viellevoye victorieux à Francorchamps

Ajouté récemment au calendrier du championnat de Belgique, le supermoto disputé ce week-end des 8 et 9 juillet 2023 dans les infrastructures du karting de Francorchamps a souri à Kevin Viellevoye. Le pilote hervien s’est rappelé aux souvenirs de tous de la meilleure des manières. Troisième temps à l’issue de la superpole, il a remporté la première course avant de terminer deuxième de la seconde. Son large sourire en disait long au terme de ce rendez-vous bénéfique dans le cadre de la course au titre.