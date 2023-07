GP de Spa-Francorchamps 2023 : record d’affluence, Lost Frequencies en concert, mobilité compliquée

"Alors qu’en 2021, nous avions accueilli le dimanche 75 000 spectateurs en raison des restrictions sanitaires et 100 000 l’an dernier qui était la limite maximale autorisée, nous avons pu cette année l’augmenter de 10 000 par jour", commente Vanessa Maes, la directrice générale de Spa Grand Prix, qui envisage de demander à augmenter encore cette jauge dans le futur. "Au total, ce sont 380 000 personnes qui pourront vivre cette expérience puisqu’en fait nous démarrerons le Grand Prix de Belgique dès le jeudi. Cette augmentation de la capacité du site de Francorchamps est due à la construction des nouvelles tribunes dans la descente de l’Eau Rouge avec essentiellement des places assises".

Ce changement de date a malgré tout demandé une adaptation spécifique à l’équipe organisatrice. "Il est difficile de changer les habitudes", précise Vanessa Maes. "Le fait surtout que le Grand Prix soit organisé à la fin des congés du mois de juillet n’a pas facilité notre travail. Notamment avec les artisans locaux qui sont chargés “d’habiller” le circuit les quinze jours précédant l’épreuve."

Mais au-delà de la préparation de l’édition 2023, Spa Grand Prix est déjà vers l’avenir et planche sur les prochaines éditions, ce dont Vanessa Maes ne fait pas mystère. "En janvier 2022, tout le monde a cru que s’en était terminé du Grand Prix de Belgique, notre tour était, semble-t-il, passé. Mais nous nous sommes battus et en fin de l’année dernière, nous avons signé un nouveau contrat pour 2023. Nous avons continué à agir et la semaine dernière nous avons pu annoncer notre présence au calendrier 2024. Ne voulant pas nous reposer sur nos lauriers, nous sommes déjà repartis en croisade pour les années suivantes. Et nous ne manquerons pas de revenir vers vous dès que nous aurons des nouvelles", a conclu Vanessa Maes tout sourire.

Le Grand Prix en bref

Mobilité

C’est évidemment un point-clé de l’organisation du GP: avec 110 000 spectateurs attendus par jour, les accès au circuit seront, forcément, délicats. Cet été, en plus, deux chantiers compliqueront la circulation des véhicules: la fermeture du tunnel de Cointe (une déviation sera mise e, place par Werbomont) et les kilomètres de ralentissement forcé sur l’autoroute à Polleur. La police conseille aux fans de prendre la route le plus tôt possible (le "pic" de trafic débute souvent… dès 9h), les parkings étant accessibles à partir de 6h. Autre petit conseil: préparer son document d’accès au circuit pour ne pas créer des files inutiles.

Parking

Pour rappel, il est nécessaire de réserver son ticket en ligne, sur le site de Spa Grand Prix. Des parkings asphaltés sont disponibles à Malmedy, avec navettes. Idem à la gare centrale de Verviers (25 bus/jour). Il est déjà complet, mais un parking pour vélos situé à 5 km du circuit sera également bien rentabilisé.

Application

Une appli pour smartphone a été développée pour l’événement ("Formula 1 Belgian Grand Prix"). Elle permet de télécharger son billet afin de l’avoir sur son téléphone sans se connecter à la 4G, de recevoir d’éventuels messages importants de l’organisation, de se localiser sur un plan du circuit, de recevoir les classements, etc.

Durabilité

75% des gobelets utilisés pendant le GP seront réutilisables, contre 45% en 2022. L’organisation précise aussi que 80% des déchets produits seront recyclés. La station de recharge électrique de Blanchimont, elle, se trouve alimentée en partie par de l’éolien et du photovoltaïque.

Retour

C’est le souhait de la police et des autorités communales: ne vous pressez pas pour rentrer, une fois la journée terminée. Au risque de passer deux ou trois heures à l’arrêt vu le flux de circulation… Chaque jour, des animations (dont des concerts) ont lieu en soirée: de quoi profiter plus longuement du circuit… puis de rentrer "tranquillement". En outre, les campings ne pourront être quittés qu’à partir de 19h30, cette fois.